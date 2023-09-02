BTC balinalarının sayısında son olarak 7 Temmuz’da bu denli büyük bir yükseliş yaşanmıştı.

Son birkaç gün içinde Bitcoin’in 2,000 dolar değer kazanıp sonrasında yaklaşık 3.000 dolar değer kaybetti. Görünüşe bakılırsa piyasadaki bu fiyat dalgalanmaları balinaları yıldırmadı. Öyle ki BTC balinalarının sayısı son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin balinalarının sayısı, BTC’nin ağırlıklı olarak 26 bin ile 27 bin dolar seviyelerinde işlem gördüğü bu yılın Mayıs ayında 1.570’ten azdı.

Kripto para analitik platformu Glassnode tarafından yapılan bir analize göre Bitcoin’de yaşanan son gelişmeler ve artan fiyat dalgalanmaları sonucu BTC balinalarının sayısı 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, Ağustos ayının ikinci yarısı itibariyle 26.000 dolar seviyesinde sıkışmış görünüyordu. Ancak Grayscale’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na açtığı davayı kazanmasıyla işler bir anda değişti. Lider kripto para birimi dakikalar içerisinde iki bin dolar değer kazanarak 28.000 doları aştı.

Fakat sonrasında SEC’in BlackRock başta olmak üzere pek çok önde gelen kurum tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını ileri bir tarihe ertelemesiyle BTC tekrar düşüşe geçti. Kripto para topluluğu, SEC’in BlackRock veya diğer şirketler tarafından yapılan başvurulardan en az birini onaylaması durumunda piyasadaki yükseliş trendinin daha da güçlenmesini bekliyordu.

Ancak SEC, bir kez daha spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakmadı ve tüm başvurulara ilişkin karar tarihini 45 gün daha ertelemedi. Dolayısıyla bu gelişme sonucunda Bitcoin, Grayscale’in SEC’e karşı kazandığı dönüm noktası niteliğindeki zaferinin ardından tüm kazançlarını kaybetti ve varlık şu anda yaklaşık 26 bin dolar seviyesinde görüyor.

Şu an için BTC balinalarının lider kripto para birimindeki düşüşe nasıl tepki vereceği belirsizliğini koruyor. Balinalar bu düşüşü bir satın alım fırsatı olarak değerlendirebilir ya da piyasada artan belirsizlik nedeniyle BTC’lerinin bir kısmını satabilir.