Bitcoin, geçtiğimiz hafta dört ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra hızla toparlandı ve şu anda yaklaşık yedi bin dolar yukarıda işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin’in yükselişini sürdürmesi halinde 90 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor. Ancak bunun için fiyatın şu anda test edilen 84 bin dolar destek seviyesinin üzerinde kalması gerektiği de vurgulanıyor.

Balinalar Satın Alıyor, Bitcoin Yükseliyor

Kripto para piyasasında balina veya köpekbalığı olarak adlandırılan büyük yatırımcılar, sahip oldukları yüksek miktarda varlıkları hızlıca alıp satabildikleri için Bitcoin fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Geçtiğimiz yıl boyunca Bitcoin 110 bin dolar seviyesine doğru ilerlerken bu büyük yatırımcılar yoğun şekilde BTC biriktirdi. Ancak Şubat ayının başlarında, Trump yönetiminin bazı ülkelere ek gümrük tarifeleri getirmesiyle birlikte stratejiler değişti. Bunun sonucunda Bitcoin sert bir düşüş yaşadı ve geçtiğimiz hafta 77 bin doların altına inerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Fakat düzeltme sürecinde balinalar yeniden alım yapmaya başladı. Ali Martinez, Santiment verilerine dayanarak, yalnızca geçtiğimiz birkaç gün içinde büyük yatırımcıların cüzdanlarına 20 bin Bitcoin’den fazla eklediğini belirtti. Bu miktarın yaklaşık 1.7 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

Popüler analist, 130 bin takipçisine yaptığı açıklamada, Bitcoin’in 84 bin dolar desteğini koruması halinde 90 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Kaldıraçlı İşlemler mi Devrede?

Balinaların yüksek miktarda Bitcoin satın almasının fiyatı yukarı taşıdığı düşünülse de bazı analistler yükselişin arkasında başka bir sebebin olabileceğini belirtiyor.

CryptoQuant analisti Maartunn, Bitcoin’in Açık Pozisyon (Open Interest) seviyesinin son dip noktasına göre yüzde on üç arttığını ve şu anda 28 milyar dolar seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Leverage Driven Pump! 🥵 Bitcoin Open Interest rises to $27.9 billion, marking a $3.3 billion (+13%) increase from its recent low. pic.twitter.com/e2nAisQ132 — Maartunn (@JA_Maartun) March 14, 2025

Bu durum, Bitcoin piyasasında büyük miktarda kaldıraçlı işlemin devrede olduğunu gösteriyor. Ancak kaldıraçlı işlemler her zaman riskli olduğu için eğer BTC fiyatı hızla düşerse, bu kaldıraçlı uzun (long) pozisyonların kapanması büyük bir tasfiye dalgasına neden olabilir. Daha önce, Şubat ayında yaşanan fiyat düzeltmelerinde benzer bir durumun yaşandığı ve Bitcoin’in sert düşüşler gördüğü hatırlatılıyor.