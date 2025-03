Bitcoin, geçtiğimiz hafta dört ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra hızla toparlandı ve şu anda yaklaşık yedi bin dolar yukarıda işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin’in yükselişini sürdürmesi halinde 90 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor. Ancak bunun için fiyatın şu anda test edilen 84 bin dolar destek seviyesinin üzerinde kalması gerektiği de vurgulanıyor.

Kripto para piyasasında balina veya köpekbalığı olarak adlandırılan büyük yatırımcılar, sahip oldukları yüksek miktarda varlıkları hızlıca alıp satabildikleri için Bitcoin fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Geçtiğimiz yıl boyunca Bitcoin 110 bin dolar seviyesine doğru ilerlerken bu büyük yatırımcılar yoğun şekilde BTC biriktirdi. Ancak Şubat ayının başlarında, Trump yönetiminin bazı ülkelere ek gümrük tarifeleri getirmesiyle birlikte stratejiler değişti. Bunun sonucunda Bitcoin sert bir düşüş yaşadı ve geçtiğimiz hafta 77 bin doların altına inerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Whales have bought over 20,000 #Bitcoin $BTC in the last 48 hours! pic.twitter.com/5e6eLvYEiN

— Ali (@ali_charts) March 14, 2025