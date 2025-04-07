Kripto para piyasası, Ticaret Savaşı cephesinden gelen son haberlerin ardından yeniden sert dalgalanmalara sahne oldu. Bitcoin ve çoğu altcoin önce güçlü bir yükseliş yaşadı, ardından aynı hızla değer kaybetti. Bu seferki volatilitenin arkasında, kısa sürede yalanlanan bir haber de vardı.

Beyaz Saray’dan Gelen Karmaşık Sinyaller

Piyasadaki hareketin fitilini ateşleyen gelişme, Beyaz Saray’ın geçtiğimiz hafta artırılan gümrük vergilerine 90 günlük bir erteleme getirmeyi düşündüğüne dair bir haberdi. Bu iddia, yatırımcılar tarafından iyimserlik sinyali olarak algılandı.

Ancak kısa süre sonra haber yalanlandı. Üstelik, Washington yönetimi bu süreçte daha da sert bir tutum benimsedi. CNBC’nin haberine göre, Başkan Trump, Çin’in ABD’ye karşı uyguladığı %34’lük misilleme tarifesini geri çekmemesi durumunda ek %50 vergi uygulayacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Çin’e karşı uygulanacak toplam gümrük tarifesinin %104’e yükseleceği doğrulandı.

Bitcoin’de Ani Sıçrama ve Sert Dönüş

Hem sahte haber hem de sonrasında gelen resmi açıklamalar, Bitcoin’in fiyatında sert dalgalanmalara neden oldu. Pazar genelindeki düşüşle birlikte 75.000 dolara kadar gerileyen BTC, Binance ve Bitstamp borsalarında 81.000 doların üzerine kadar sıçradı. Ancak bu yükseliş kısa ömürlü oldu. Haberlerin yalanlanması ve Trump’ın yeni açıklamalarıyla birlikte BTC yeniden düşüşe geçti ve 79.000 doların altına geriledi.

Öte yandan Wall Street de çöküşle sarsıldı. ABD borsaları da güne benzer şekilde düşüşle başladı. Son birkaç işlem günü oldukça zorlu geçerken, yalnızca S&P 500 endeksi Çarşamba’dan bu yana %11’den fazla değer kaybetti.