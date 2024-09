Kripto paralar güzel bir hafta geçirdi. Ancak hafta sonuna hafif bir düzeltme ile başladılar.

Bitcoin fiyat, Fed’in faiz indirimi sonrası 64 bin dolara yükseldi. Burada duraksayan BTC, yaklaşık bin dolar değer kaybetti.

Altcoin’ler de gün bazında kırmızıya döndü. Büyük altcoin’ler arasında en fazla düşenler TON, AVAX ve NEAR oldu.

BTC 63 Bin Dolarda

Bitcoin boğaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıllar sonra faiz indirmesinin ardından kontrolü ele aldı. BTC, 60 bin dolar civarından 64 bin dolara kadar yükseldi.

Burada dirence çarpan Bitcoin, yaklaşık bin dolar gerileyerek 63 bin dolara düştü. Son 24 saatte yüzde 0,25 değer kaybeden BTC’nin piyasa değeri 1,24 trilyon dolar ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’lere karşı piyasa hakimiyeti ise yüzde 54,3 düzeyinde.

Altcoin’ler Düzeltmeye Başladı

Çarşamba gününden beri etkileyici bir performans gösteren altcoin’ler de BTC ile birlikte aşağıya yöneldi. Ether (ETH), XRP, BNB, Tron (TRX) ve Shiba Inu’nun (SHIB) değer kaybı yüzde 1’in altında kaldı. Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Bitcoin Cash (BCH) gibi kripto paralar ise yüzde 1 ile 2 arası değer kaybetti.

En derin düzeltmeyi Toncoin (TON), Avalance (AVAX) ve NEAR Protocol (NEAR) yaşadı. Yüzde 5 düşen TON, 5,5 dolara geriledi. AVAX yüzde 4 düşüş ile 27 dolara inerken, NEAR da benzer bir değer kaybıyla 4,3 dolara düştü.

Düzeltmeye büyük kripto paralar arasında yüzde 10 ile WIF liderlik ediyor. NOT, BRETT, POPCAT ve AR de yüzde 10’a yakın değer kaybetti.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 0,5 düşerek 2,2 trilyon dolara geriledi.