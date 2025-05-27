Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları (LTH), 20 gün içinde 300.000 BTC biriktirerek piyasaya güçlü bir mesaj verdi. Bu yatırımcı grubu, 2025’te potansiyel bir rallinin sinyalini veriyor olabilir.

Özet:

Uzun vadeli yatırımcılar 20 gün içinde yaklaşık 300.000 BTC (yaklaşık 32,91 milyar dolar) biriktirdi. Bu grup son 8 ayın en düşük harcama düzeyine indi, yani ellerindeki BTC’yi satmıyor.

Bu birikim davranışı daha önceki boğa dönemleriyle örtüşüyor. Glassnode verileri, ağ aktivitesinde yeniden boğa sinyali olduğunu gösteriyor.

BTC arzı azalırken talep artarsa, fiyat 200.000 dolara doğru yükselebilir.

On-chain analist Axel Adler Jr., uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının harcama oranlarının son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Bu durum, bu yatırımcı grubunun BTC satmak yerine biriktirmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor.

LTH spending is at its lowest level since September 2024. Over the past 20 days, the cohort has added 300K BTC – a bullish signal for the market. pic.twitter.com/sN0YgkxQya — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) May 26, 2025

Aynı zamanda, bu yatırımcılar son 20 günde yaklaşık 300.000 BTC (yaklaşık 32,91 milyar dolar) alım yaptı. Bu eğilim, önceki piyasa döngülerinde boğa rallilerinden hemen önce görülen davranışlarla benzerlik taşıyor.

Arz Daralıyor, Talep Artarsa Fiyat Patlayabilir

Bu tür yatırımcılar genellikle fiyat düştüğünde piyasaya girip alım yapıyor. Ellerindeki BTC’yi kolay kolay satmadıkları için, borsalardaki BTC arzı azalıyor. Talep sabit kalır ya da artarsa, bu arz daralması fiyatı yukarı çekebilir.

Üstelik Bitcoin’in son halving (yarılanma) süreci de yeni BTC arzını düşürdü. Mevcut arz azalırken uzun vadeli yatırımcılar BTC biriktirmeye devam ederse, bu durum BTC’nin 2025’te 200.000 dolara çıkabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Zincir Üstü Veriler: Boğa Sinyali Yeniden Döndü

Glassnode verilerine göre, benzersiz BTC adreslerinin sayısı yeniden artışta. Bu da ağ üzerindeki kullanıcı aktivitesinin yükseldiğini gösteriyor.

30 günlük hareketli ortalama, 2024 sonunda 365 günlük ortalamayı aşarak 2025 Ocak ayında zirveye ulaşmıştı.

Sonrasında kısa vadeli ortalama yeniden düşerek soğuma dönemi başlattı. Ancak son haftalarda 30 günlük ortalama tekrar yukarı keserek uzun vadeli ortalamanın üzerine çıktı. Bu çaprazlama, genellikle boğa piyasasının başlangıcını işaret eden bir teknik sinyal olarak kabul ediliyor.