Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları (LTH), 20 gün içinde 300.000 BTC biriktirerek piyasaya güçlü bir mesaj verdi. Bu yatırımcı grubu, 2025’te potansiyel bir rallinin sinyalini veriyor olabilir.

Özet:

On-chain analist Axel Adler Jr., uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının harcama oranlarının son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Bu durum, bu yatırımcı grubunun BTC satmak yerine biriktirmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor.

LTH spending is at its lowest level since September 2024. Over the past 20 days, the cohort has added 300K BTC – a bullish signal for the market. pic.twitter.com/sN0YgkxQya

— Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) May 26, 2025