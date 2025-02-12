Blockchain güvenlik şirketi SlowMist, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde faaliyet gösteren meme coin launchpad’i Four.Meme’de kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Saldırganlar, PancakeSwap v3 havuzlarını manipüle ederek token lansmanlarını kötüye kullandı.

Güvenlik açığının sebebi, Four.Meme’nin fiyat doğrulama kontrollerini uygulamamasıydı. Bu durum, kötü niyetli kullanıcıların token lansmanlarından önce kasıtlı olarak bozulmuş fiyatlarla havuzlar oluşturmasına olanak tanıdı.

SlowMist’e göre, yeni tokenler PancakeSwap v3’e geçtiğinde ve likidite eklendiğinde otomatik olarak, manipüle edilmiş fiyatlarla işlem görmeye başladı. Böylece saldırganlar havuzlardaki varlıkları boşaltma fırsatı buldu. Blockchain güvenlik firması PeckShield, saldırganların söz konusu olay sonucunda yaklaşık 183 bin dolar kazanç sağladığını açıkladı.

Four.Meme’den Hızlı Tepki

Four.Meme, saldırının ardından kullanıcı varlıklarını korumak için PancakeSwap üzerindeki token likidite havuzlarını askıya aldığını duyurdu. Geliştirici ekip, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve çözüm bulunduğunda likiditenin yeniden sağlanacağını belirtti. Bu süreçte zincir üstü ticaret işlemleri devam ediyor.

Four.Meme’nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İç fonlarımız güvende ve bu saldırıdan etkilenmedi. Durumu izlemeye devam edeceğiz ve topluluğa düzenli güncellemeler sağlayacağız. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz!”

Popülerliği Artmıştı

Four.Meme, özellikle Test (TST) tokeninin dalgalı performansının ardından piyasanın dikkatini çekmişti. Bu olaydan sonra platformun popülaritesi hızla yükseldi. Dune Analytics verilerine göre, 9 Şubat’ta 11 bin 473 benzersiz adres ile kullanıcı sayısı zirve yaptı. Ancak 11 Şubat itibarıyla kullanıcı katılımının 5 bin 301 adrese düştüğü görüldü.

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Web3 Güvenliği İçin Endişeler Artıyor

Son saldırı, meme coin launchpad’lerinin güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Bu durum, geçen yıl Mayıs ayında Solana tabanlı meme coin launchpad’i Pump.fun’ın flash loan saldırısına uğrayarak 2 milyon dolar kaybetmesini hatırlattı.

Genel tabloya bakıldığında, kripto para benimsenmesindeki artışla birlikte zincir üstü yasadışı faaliyetlerde de artış gözlemleniyor. SlowMist’in Ocak raporuna göre, Web3 güvenlik olayları 40 hack saldırısında toplam 98.19 milyon dolar kayba yol açtı. Bu saldırıların yaklaşık 87.94 milyon dolarlık zarara neden olduğu ve 1.47 milyon doların başarıyla kurtarıldığı belirtildi.