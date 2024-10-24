Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nde kripto paralar ana gündem maddelerinden biri oldu. Bu yıl 16.’sı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi 22 Ekim’de başladı Rusya’nın Kazan şehrinde başladı ve 24 Ekim yani bugünkü etkinliklerle sona erecek.

Zirve sırasında, Rus milletvekilleri ülkede çıkarılan Bitcoin’lerin küresel alıcılara satılması önerisini gündeme getirdi. Bu hamle, Batı yaptırımlarını aşmayı ve ABD doları odaklı finansal sisteme olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

VanEck Dijital Varlık Araştırma Başkanı Matthew Sigel, X platformundaki paylaşımında, Rusya’nın kripto paraları uluslararası ticarette kullanma stratejisine dikkat çekti.

BRICS Kripto Paralara Yöneliyor

Kazan’daki BRICS zirvesinde liderler, uluslararası ticarette kripto paraların potansiyel kullanımını değerlendirdi. Rusya, Batı’nın yaptırımlarını aşmak ve dolar bazlı finansal sistemlere bağımlılığı azaltmak amacıyla Bitcoin kullanımını önerdi.

BRICS’in Genişlemesi ve Artan Gücü

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın öncülüğünde kurulan BRICS hızla genişlemeye devam ediyor. İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üyeliğe kabul edilerek BRICS’e katıldı. BRICS’e üye olmak üzere partner ülke olarak kabul edilen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Massachusetts Üniversitesi ekonomisti Richard Wolff, BRICS’in artan gücüne vurgu yaparak, ABD dolarının küresel hakimiyetinin zayıfladığını ve BRICS ülkelerinin kolektif ekonomik gücünün Batı merkezli finansal sistemlere karşı güç kazandığını ifade etti.

Kripto Paraların Stratejik Rolü

Rus milletvekilleri, Bitcoin’lerin ticaret mekanizmalarında kullanılmasının, Batı yaptırımlarının etkisini azaltma stratejisinde önemli bir adım olabileceğini belirtti. BRICS ülkeleri, uluslararası ticarette kripto paraların kullanımını değerlendirerek ekonomik iş birliğini artırmayı ve Batı finansal sistemlerine olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Sonuç olarak BRICS’in kripto para açılımı, üye ülkelerin ticaret akışları üzerindeki kontrolünü artırarak Batı yaptırımlarının etkisini en aza indirme potansiyeli taşıyor. Bu da küresel ticaret dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.