BRICS, uzun zamandır beklenen ödeme sistemi BRICS Pay’in demosunu yayınladı. Yeni ödeme sistemi, 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya’nın Kazan şehrinde gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi’den kısa bir süre önce tanıtıldı. Önümüzdeki hafta Kazan’da gerçekleşecek BRICS zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

BRICS ülkeleri, 2019 yılında başlayan “ABD dolarına alternatif bir dijital ticaret sistemi oluşturma” çalışmalarını hızlandırıyor. “BRICS Pay” adı verilen dijital para birimi, bu uluslararası ticaret sisteminin merkezinde yer alacak. BRICS üyeleri, doların küresel ticaretteki hakimiyetine karşı bir adım atarak, doların etkisini azaltmayı ve kendi ulusal para birimlerini kullanarak ticaret yapmayı hedefliyor.

BRICS’in bu hamlesi, ABD’nin doların gücünü kullanarak Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımların ardından geldi. ABD’nin Rusya’nın uluslararası varlıklarını dondurması ve doları yaptırımlar için bir araç olarak kullanması, küresel merkez bankalarında büyük endişe yarattı. Sonuç olarak bu politikalar, BRICS ülkelerini yeni alternatif arayışlarına itti.

Bu kapsamda 2024 yılının ilk yarısında uluslararası ticarette dolar dışındaki para birimlerinin kullanılmasına ilişkin önemli adımlar atıldı. Rusya ile Çin arasında yaklaşık 186 milyar dolarlık ticaretin büyük bir kısmı, bu ülkelerin kendi uluslararası para birimleriyle gerçekleştirildi. Rusya ve Çin, 30 yıl sonra ilk kez ticarette barter sistemini yeniden canlandırarak dolara olan bağlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda geliştirilen dijital para birimi BRICS Pay, uluslararası ödeme sistemlerini kolaylaştıracak bir dijital çözüm olacak. Kremlin’in üst düzey dış politika danışmanı Yury Ushakov konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BRICS Pay’in altyapısının blockchain ve dijital teknolojilerden oluşacağını söyledi. Ushakov böylelikle hem hükümetler hem de iş dünyası için pratik, düşük maliyetli ve siyasetten uzak bir çözüm sunulacağını belirtti.

Uzmanlara göre BRICS Pay’in hayata geçirilmesi 2028 yılını bulabilir. BRICS Pay’in kullanıma sunulmasıyla BRICS ülkelerinin dijital para birimleri de sisteme entegre edilecek.

BRICS’in bu girişimi, küresel ticaret dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahip. Ancak bu yeni dijital sistemin ne kadar hızlı hayata geçeceği ve başarılı olup olmayacağı önümüzdeki yıllarda netleşecek.