BRICS hala kendi para birimini çıkarma konusunda istekli. Ancak Rusya’ya göre bu süreç oldukça karmaşık.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Hindistan ve Güney Afrika tarafından kurulan hükümetler arası örgüt BRICS, kendi para birimini çıkarma fikrini hala rafa kaldırmış değil. Ancak Rusya, bu sürecin zaman alacağını ve karmaşık olduğunu düşünüyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BRICS’in para birimini çıkarmak yerine ele alması gereken daha acil meseleleri olduğunu söyledi.

16 Haziran 2009 tarihinde kurulan BRICS’in ana gündem maddeleri arasında dünyanın beş büyük ekonomisini ABD dolarından ve SWIFT gibi finansal sistemlerden kurtarmak. BRICS geride bıraktığımız hafta, blockchain tabanlı bir ödeme sistemi geliştirmeyi ve stabilcoin’leri masaya yatırdı.

Rusya devlet medyası RIA Novosti’ye göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov konuyla ilgili olarak “Bu fikrin rafa kaldırıldığını söyleyemem.” ifadelerini kullandı:

Bildiğiniz üzere bu sistemin hayata geçirilmesi, diğer hususların yanı sıra ortak bir temel iskonto oranı belirleyen bir Merkez Bankası’nın oluşturulması ve katılımcı ülkelerin bankalarının Merkez Bankası’ndan borçlanma olanakları gibi hususları içermektedir.

Bu yılın başında BRICS’e dört yeni ülke katıldı. Bunlar Etiyopya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri

ve İran. Bu ülkelerin de örgüte katılmasıyla ortak bir para biriminin oluşturulması daha da karmaşık hale geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, kuruluşunun üzerinden 15 yıl geçen ve şimdiye kadar iki kat büyüyen BRICS’in böyle bir adım atmak için henüz hazır olmadığını dile getirdi. Ancak Ryabkov bu fikrin henüz rafa kaldırılmadığını da dile getirdi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina geçmişte yaptığı açıklamada benzer görüşlerini dile getirmişti. Nabiullina, 2023 yılında verdiği bir röportajda şimdiye kadarki tüm uluslarüstü para birimi fikri gibi BRICS’inkinin de uygulanmasının çok zor olduğunu söyledi.

BRICS’in değerlendirdiği fikirlerden biri de dijital para birimi ödeme platformu olan BRICS Bridge. Rusya’nın öncülük ettiği BRICS Bridge projesinin BAE ve diğer petrol zengini Körfez ülkeleri ile yapılan ödemelerde test edilmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), merkez bankası dijital para birimi (CBDC) konusunda deneyime sahip olduğundan pilot testlerin Körfez ülkesinde gerçekleştirilmesi doğru bir adım olabilir.

BAE, BRICS üyesi Çin’in yanı sıra Tayland ve Hong Kong gibi diğer ülkelerle birlikte mBridge CBDC projesinin bir parçası.