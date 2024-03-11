Yeni sistem uyumlu, siyasi etkiden muaf ve ekonomik açıdan verimli olacak.

BRICS üyesi Rusya, ticari ödemelerde devrim yaratacak blockchain tabanlı yeni bir ödeme sistemi geliştirildiğini duyurdu.

Yeni sistem, BRICS üye ülkeleri arasındaki işlemleri gerçekleştirecek bağımsız bir mekanizma olacak.

Blockchain Tabanlı Ödeme Sistemi Planları

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS, blockchain teknolojisi ve dijital inovasyonlardan yararlanarak bir ödeme sistemi geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. BRICS, yeni sistemi uluslararası para sistemindeki etkisini artırma stratejisi kapsamında geliştirecek.

Rus diplomat Yury Ushakov, salı günü Rus haber ajansı TASS ile yaptığı röportaj sırasında gelişmeyi duyurdu. Girişimin önemine değinen Ushakov, şunları kaydetti:

Bağımsız bir BRICS ödeme sistemi oluşturmanın gelecek için önemli bir hedef olduğuna inanıyoruz. Ödeme sistemi, dijital teknolojiler ve blockchain gibi son teknolojileri temel alacak.

Ushakov’a göre yeni sistemin yalnızca devletler, işletmeler ve genel halkın kullanımına uygun olması yeterli değil, ayrıca siyasi etkiden muaf ve ekonomik açıdan verimli olması gerek.

Ushakov, 2023 Johannesburg Deklarasyonu’nda bildirilen hedeflere dikkat çekti. Deklarasyonda uluslararası ödemelerin güvenliğini sağlamak için ulusal para birimleriyle ödemelerin artırılacağı ve ilgili banka ağlarının çeşitlendirileceği bildirildi. Ushakov, blockchain tabanlı BRICS ödeme sisteminin ne zaman başlatılacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

BRICS Dolardan Kurtulma Yolunda İlerliyor

BRICS, uluslararası ödemelerde dolara alternatif bularak ters dolarizasyonu gerçekleştirme yolunda aktif olarak çalışıyor. Ödeme sisteminin haricinde, dolar harici para birimlerini kullanarak Koşullu Rezerv Düzenlemesi geliştirmeye devam ediyorlar.

Blockchain tabanlı ödeme sistemi hamlesi, küresel finans trendleriyle de uyumlu. Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Klaas Knot, geçtiğimiz günlerde G20 ülkelerinin maliye bakanlarına bir mektup gönderdi. Mektupta küresel mali istikrarı korumanın yolunun kripto varlıklar, tokenizasyon ve yapay zekadan geçtiği belirtildi.

TASS’a göre Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ve BRICS’in diğer ortakları, çok taraflı ödeme platformu “BRICS Bridge” üzerine çalışıyor. Platform, küresel para sisteminin etkinliği ve erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.