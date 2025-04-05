Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi (STJ), mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların kripto para varlıklarının mahkeme kararıyla haczedilebileceğine hükmetti.

Oy birliğiyle alınan bu karar, mahkeme heyetinin üçüncü dairesi tarafından verildi. Buna göre, hâkimler artık borçların tahsil edilmesi amacıyla kripto para borsalarına bildirimde bulunarak borçlunun kripto varlıklarına el koyabilecek.

O STJ decidiu que, se o devedor não paga a dívida reconhecida na sentença judicial, o juiz pode enviar ofício às corretoras de criptomoedas com a finalidade de achar e penhorar ativos digitais em seu nome. Conheça o caso: https://t.co/YGPFQpy1gl pic.twitter.com/ny5iT2hx1i — STJ (@STJnoticias) April 3, 2025

Kripto, Banka Hesabı Statüsüne Yükseldi

Yeni karar, kripto paraların Brezilya’da artık geleneksel banka hesaplarıyla benzer hukuki muameleye tabi olduğunu gösteriyor. Brezilya mahkemeleri, halihazırda banka hesaplarını önceden haber vermeksizin dondurabiliyor ya da haczedebiliyor. Artık benzer uygulama kripto varlıklar için de geçerli olacak.

Mahkemenin resmi açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

“Kripto varlıklar resmi para birimi olmasa da bir ödeme yöntemi ve değer saklama aracı olarak kullanılabilir.”

Brezilya Dijital Varlıklara Isınıyor

Brezilya, son yıllarda dijital varlıklar ve blockchain gibi yeni nesil teknolojilere daha sıcak bakmaya başladı. 2023 yılında hükümet, ülkenin 214 milyonu aşkın vatandaşı için dijital kimlik belgelerini blockchain altyapısı ile sunacağını duyurmuştu.

Öte yandan Brezilya Merkez Bankası, ülkedeki kripto adaptasyonunun hızla artması üzerine kripto platformlarına yönelik denetimleri artıracağını ve regülasyonları sıkılaştıracağını vurgulamıştı.