Dünyanın ilk XRP spot ETF’si resmen onaylandı. Brezilya Menkul Kıymetler Komisyonu (CVM), Hashdex’in XRP spot ETF’sinin lansmanına yeşil ışık yaktı.

Brezilya’nın B3 borsasında işlem görecek olan ETF’nin kesin listeleme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Hashdex yetkilileri, yakında daha fazla detay paylaşacaklarını duyurdu.

Ripple’ın Latin Amerika Genel Müdürü Silvio Pegado’ya göre, XRP’nin gerçek dünya kullanım alanı, artan kurumsal talep ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan hukuki mücadelede elde edilen zafer, onu ETF için mükemmel bir aday haline getiriyor.

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Öte yandan, ABD’de XRP ETF’leri hâlâ düzenleyici inceleme aşamasında. Rex-Osprey XRP ETF, Canary XRP ETF ve 21Shares Core XRP Trust gibi birçok teklif, Amerikan düzenleyicilerinden onay bekliyor. Yani Brezilya, ABD’den önce davranarak XRP ETF’sini hayata geçiren ilk ülke oldu.