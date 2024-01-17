Binance, ORDI, SATS ve RATS’ı listelemesinin ardından BRC-20 token’lerinin işlem hacmi 2 milyar doları aştı.

Kaiko’nun verilerine göre BRC-20 token’lerinin işlem hacmi 2023 yılının Kasım ayından bu yana 10-15 milyon dolardan 500 milyon doların üzerine çıkarak kayda değer bir artış yaşadı. Veriler, Bitcoin blockchain’inde basılan BRC-20 token’lerinin işlem hacminde önemli bir artış yaşandığını ve 2024 yılıyla birlikte 10 katlık bir büyüme yaşandığını gösteriyor.

BTC-20 Token’lerinin İşlem Hacmi Yükselişte

Fransa merkezli blockchain analitik platformu Kaiko’nun 15 Ocak’ta yayınladığı rapora göre BRC-20 token’lerinin işlem hacmi yükselişe geçti ve bu yükselişte Binance önemli bir rol oynadı.

Binance kısa bir süre önce ORDI, RATS ve SATS için hem spot hem de vadeli işlemleri başlattı. Başlangıçta %63’lük bir pazar payına sahip olan Binance’in hakimiyeti, SATS ve RATS’ın listelemelerinin ardından işlem hacimlerinin 2 milyar dolara ulaşmasıyla %50 civarına geriledi.

Öte yandan ORDI’yi ilk listeleyen borsa olan OKX, BRC-20 token’leri konusunda en popüler ikinci kripto para borsası konumunda. OKX’in BRC-20 token’leri konusundaki pazar payı %35 seviyesinde.

BRC-20 token’lerinin işlem hacmindeki artış, Bitcoin ağındaki blok alanlarına yönelik talepte de patlamaya yol açtı ve dolayısıyla işlem ücretleri arttı. Bu durum, Bitcoin destekçileri arasında tartışmalara yol açtı.

2023 yılının başında Bitcoin Core geliştiricisi Luke Dashjr, BRC-20 yazılımının Bitcoin ağındaki bir güvenlik açığından yararlandığını ve potansiyel olarak Bitcoin blockchain’inde olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. Dashjr, blockchain geliştiricilerini bu güvenlik açığını ele almaya çağırdı.

BRC-20 Token’leri Bitcoin’de Yeni Bir Çağı Başlatıyor

Binance Research tarafından hazırlanan yakın tarihli bir raporda BRC-20 token’lerinin Bitcoin blockchain’i için yeni bir çağ başlattığı belirtildi. Raporda, Ordinals ve BRC-20 token’lerinin, Bitcoin’in 2023 yılındaki büyümesini ve piyasa hakimiyetini önemli ölçüde etkilediği belirtiliyor.

Binance Research raporuna göre Ordinals ve BRC-20 çılgınlıkları nedeniyle BTC’nin piyasa hakimiyeti %40,4’ten %50,2’ye yükseldi.

Binance Research’ten bir yetkili, BRC-20 token’lerinin büyümesinin, 2023 yılında Bitcoin için çok önemli bir anlatı olduğunu ve 2024 yılında da önemli bir anlatı olmaya devam etmesinin beklenildiğini belirtti.

Binance Research yetkilisi ayrıca, Ordinals ve BRC-20 token’lerinin ağdaki işlem ücretlerini ciddi şekilde arttırdığını ve bu durumun Bitcoin madencilerine fayda sağlayabileceğini belirtti. Öyle ki bu yılın Nisan ayında Bitcoin blok ödülü yarılanması gerçekleşecek ve yarılanma sonrasında madencilerin elde ettiği blok ödülü yarı yarıya azalacak. Bu anlamda Bitcoin ağındaki işlem ücretlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, blok ödülü yarılanmasından olumsuz etkilenecek madencilere fayda sağlayabilir.

2023 yılının Mart ayında piyasaya sürülen BRC-20, Bitcoin ağında devrim yaratan bir token standardı. BRC-20 protokolü, BTC’nin en küçük birimi olan satoshiler üzerine veri yazılmasını sağlamak için Ordinals protokolünden yararlanıyor.