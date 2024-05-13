Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse, devam eden Ripple-SEC davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Chris Vasquez’in Worldclass podcast’ine katılan Garlinghouse, yaklaşık dört yıldır devam eden davada, Ripple’ın elde ettiği en büyük başarıya değindi. Garlinghouse’a göre Ripple’ın en büyük başarısı, 2023 yılının Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres’in verdiği karardı.

O dönemde Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Garlinghouse, bu kararın yalnızca Ripple için değil aynı zamanda kripto para sektörünün tamamı için kritik bir gelişme olduğunu söyledi.

Brad Garlinghouse, yargıcın bu kararının kripto para sektöründeki çok önemli bir endişeyi giderdiğini ve düzenlemeler konusuda daha fazla netlik sağladığını belirtti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ripple Labs’e dava açtı. Pek çok kişi, SEC’in bu hamlesini inovasyonu engelleme girişimi olarak değerlendirdi.

SEC, yıllar içerisinde yalnızca XRP’yi değil, onlarca farklı kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımladı. Bu anlamda Ripple-SEC davasının sonucu yalnızca XRP için değil, SEC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanan diğer projeler için de önemli.

Garlinghouse da Ripple-SEC davasının sonucunun kripto para sektöründeki geniş kapsamlı etkilerini yorumladı. Zira kripto para sektörü için menkul kıymet yasalarının net bir şekilde tanımlanması, sektörün büyümesi ve gelişiminin teşvik edilmesi için kritik önem arz ediyor.

Ripple CEO’su Garlinghouse ayrıca üst düzey yeteneklerin Ripple’a katılması konusundaki görüşlerini paylaştı. Garlinghouse bu tür kişilerin kayda değer bir etki yaratma ve olumlu değişime katkıda bulunma arzusuyla hareket ettiğini söyledi.

Bu doğrultuda Garlinghouse, Ripple’ın “başarısız girişimciler” arayarak işe alım konusundaki özgün yaklaşımından bahsetti. Garlinghouse bu tür kişilerin, değerli tecrübelerin ve güçlü girişimcilik ruhunun yanı sıra başarısızlıklarından ders çıkarma motivasyonuna sahip olduğunu belirtti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ayrıca ABD hükümetinin dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether’i hedef almayı planlıyor olabileceğine inanıyor.