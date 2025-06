Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP topluluğuna seslendi ve Bitcoin’le anlamsız bir rekabete girmek yerine büyük resme odaklanılması çağrısında bulundu.

Garlinghouse, Ripple’ın tüm bankacılık sistemini kökten dönüştürecek bir ekosistem inşa ettiğini ve bu vizyonun XRP’nin geleceğini güçlendirdiğini söyledi.

Brad Garlinghouse drops BOMBSHELL at XRP Las Vegas 💣

“REWRITING THE ENTIRE BANKING SYSTEM AND WE UNDERESTIMATE HOW BIG THAT CHANGE IS” @Ripple

🔥 $XRP pic.twitter.com/Cc6KauH6bN

— EDO FARINA 🅧 XRP (@edward_farina) May 31, 2025