Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP topluluğuna seslendi ve Bitcoin’le anlamsız bir rekabete girmek yerine büyük resme odaklanılması çağrısında bulundu.

Garlinghouse, Ripple’ın tüm bankacılık sistemini kökten dönüştürecek bir ekosistem inşa ettiğini ve bu vizyonun XRP’nin geleceğini güçlendirdiğini söyledi.

Brad Garlinghouse drops BOMBSHELL at XRP Las Vegas 💣 “REWRITING THE ENTIRE BANKING SYSTEM AND WE UNDERESTIMATE HOW BIG THAT CHANGE IS” @Ripple 🔥 $XRP pic.twitter.com/Cc6KauH6bN — EDO FARINA 🅧 XRP (@edward_farina) May 31, 2025

“Bu Değişimi Hafife Alıyoruz”

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Las Vegas’taki XRP konferansında açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, Ripple’ın ana hedefinin geleneksel bankacılık sistemi ile blockchain teknolojisi arasındaki uçurumu kapatmak olduğunu söyledi.

Ripple CEO’su, kripto para sektöründeki birçok projenin bankaları sistemin dışına itmeye çalıştığını ancak Ripple’ın bankaları blockchain’in geleceğine dahil etmeye çalıştığını söyledi. Garlinghouse, Ripple CTO’su David Schwartz’ın vizyonuna atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Bu yaklaşım, tüm bankacılık sistemini yeniden yapılandıracak. Ripple, bu alanda bir dev olacak.”

Garlinghouse, bu vizyonunun, XRP’nin benimsenmesi açısından tek başına yeterli bir sebep olduğunu söyledi:

“Bu vizyonunun ne kadar köklü ve derin olduğunu hafife alıyoruz. 10-20 yıl sonra geriye baktığımızda her şey daha net olacak.”

Garlinghouse bu açıklamasıyla XRP topluluğuna daha uzun vadeli bir perspektiften bakmaları çağrısında bulunuyor.

Değişim Halihazırda Başladı mı?

XRP topluluğunun önde gelen ismlerinden Vale, bu değişimin gerçekleşmesinin 10 yıldan daha kısa sürebileceğini ima etti. Vale, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ripple’ın halihazırda küresel finansal sistemi dönüştürmeye başladığını belirtti.

Ripple son dönemde küresel finans alanında önemli adımlar attı. Sonuç olarak ABD Hızlı Ödemeler Konseyi (FPC), Ripple’ı şeffaf sınır ötesi ödemeler konusunda kilit aktörlerden biri olarak tanımladı. Morgan Stanley ise Ripple’ı, SWIFT’e alternatif olabilecek fintek şirketleri arasında gösterdi. Hatırlatmak gerekirse SWIFT her gün 5 trilyon doların üzerinde işlem yönetiyor.

Rekabet Değil İş Birliği Çağrısı

Garlinghouse konuşmasında yalnızca XRP topluluğuna değil, kripto para topluluğuna da seslendi. Ripple ve Bitcoin toplulukları arasında uzun süredir devam eden tartışmalara son verme çağrısında bulunan Garlinghouse, Cardano ile de olası bir iş birliğinin sinyallerini verdi:

“Blockchain sıfır toplamlı bir oyun değil. XRP, Bitcoin başarılı olsa bile kendi yolunda büyümeye devam eder. Önemli olan pastayı hep birlikte büyütmek.”

Ripple CEO’su bu çağrısını desteklemek için Bitcoin topluluğuna “Satoshi’nin Kafatası” adlı bir sanat eseri hediye etti. Garlinghouse böylelikle iki topluluk arasındaki anlaşmazlıkları geride bırakmak istiyor.