Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketinin Circle’ı satın almak için 10 ila 20 milyar dolar arasında teklif verdiğine yönelik söylentileri net bir şekilde yalanladı.

Piyasa değeri sıralamasına göre dünyanın en büyük ikinci stabilcoin’i USDC’nin ihraççısı Circle’ın bu hafta IPO’sunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Fintek politikaları uzmanı Chris Brummer, Las Vegas’taki XRP konferansı sırasında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile gerçekleştirdiği sohbetten öne çıkan başlıkları paylaştı.

Bu görüşmede Garlinghouse, Ripple’ın gelecekteki vizyonunu açıklarken Circle’a ilişkin iddiaları ise yalanladı.

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Ripple 10-20 Milyar Dolar Teklif Etmedi

Ripple’ın Circle’ı satın almak için girişimlerde bulunduğuna dair ilk söylentiler Nisan ayında ortaya çıktı. Bazı haberler, Ripple’ın 4 ile 5 milyar dolar arasındaki ilk teklifinin Circle tarafından yetersiz bulunduğunu ve reddedildiğini belirtiyordu. Kısa bir süre sonra Ripple’ın teklifini 10 ile 20 milyar dolar aralığına yükselttiğini iddia edildi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Las Vegas’taki XRP konferansı sırasında bu iddiaları reddetti. “Ripple, Circle’a hiçbir zaman 10-20 milyar dolar arasında bir teklif yapmadı.” ifadelerini kullanan Garlinghouse, şirketinin Circle’ı hiçbir zaman tamamen satın alma niyetinde olmadığını belirtti.

Circle cephesinden yapılan açıklamalarda da Ripple ile herhangi bir satış görüşmesi gerçekleştirilmediği duyuruldu. Circle sözcüsü, şirketin uzun vadeli hedeflerine odaklandığını vurguladı.

Bu hafta içerisinde gerçekleşecek Circle halka arzında 24 milyon A tipi hissenin 24-26 dolar aralığında satılması bekleniyor.

Garlinghouse’un Öne Çıkan Diğer Açıklamaları

Brad Garlinghouse, şirketinin geride bıraktığımız haftalarda satın aldığı Hidden Road’a ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hidden Road’un özel ve kapsamlı yatırım destek hizmet paketlerinde Ripple’ın stabilcoin’i RLUSD’yi teminat varlık olarak kullanması bekleniyor. Bu da Ripple’ın RLUSD’yi yalnızca bir stabilcoin olarak değil aynı zamanda zincir üstü teminat aracı olarak da konumlandırma çabası olarak yorumlanıyor.

Chris Brummer bu yaklaşımı, Ripple’ın altyapı odaklı bir yaklaşım izlediği şeklinde yorumladı ve bazılarına sıkıcı gelse de sektörün temeli açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ayrıca XRP Ledger’ın (XRPL) Dubai’de gayrimenkul tokenizasyon projesi için tercih edilmesine de değindi. Bu proje kapsamında Dubai Arazi Dairesi’nin Ctrl Alt, Dubai Future Foundation ve Virtual Assets Regulatory Authority ile birlikte tapuları XRPL üzerinde tokenize ederek yayınlaması bekleniyor. Garlinghouse böylelikle tokenizasyonun pratikten teoriye geçtiğini belirtti.