Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, halka arz söylentilerine ilişkin söylentileri netliğe kavuşturdu. Brad Garlinghouse, şu aşamada halka arzın (IPO), Ripple’ın en önemli önceliği olmadığını bildirdi.

Kısa bir süre önce CNBC’ye açıklamalarda bulunan Brad Garlinghouse, Ripple’ın olası bir halka arz için ABD dışındaki piyasaları aktif olarak araştırdığını ifade etti. Brad Garlinghouse, Ripple’ın bu tutumunun nedeninin ABD’nin kripto para düzenlemeleri konusunda takındığı düşmanca tavır olduğunu söyledi. Bununla birlikte Garlinghouse şirketinin şu sıralar halka arz için acele etmediğini de sözlerine ekledi.

Ripple Halka Arz için Olası Seçenekleri Araştırıyor

Ripple’ın halka arz için ABD dışındaki seçenekleri araştırma kararı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a 2020 yılının Aralık ayında açtığı ve hala çözüme ulaştırılamayan davayla ilişkili olabilir.

Brad Garlinghouse geçmişte yaptığı bir başka açıklamada, SEC ile aralarındaki yasal savaşın sonuçlanmasının ardından halka arz olmayı planladıklarını dile getirmişti. İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Garlinghouse, Ripple’ın, neden ABD dışındaki seçenekleri değerlendirdiğini detaylandırdı.

Garlinghouse, Ripple’ın sorunsuz bir şekilde halka arzını gerçekleştirmek için açık kripto para düzenlemelerine sahip yargı bölgelerini araştırdığını belirtti. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, düzenleyici incelemenin ortasında halka açılmaya çalışan şirketlerin karşılaştığı zorlukları vurguladı.

Garlinghouse, Coinbase’in S-1 başvurusunu onaylayan SEC’in daha sonra S-1 ihlali nedeniyle Coinbase’e açtığı davaya atıfta bulundu. Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

ABD’de S-1’inizi onaylayan bir düzenleyici kurum aracılığıyla halka arz olmak bana çok mantıklı gelmiyor.

Kısaca özetlemek gerekirse S-1, ABD’de halka arz öncesinde SEC’e sunulan, finansal performansı ve temel yatırım risklerini açıklayan çok önemli bir belgedir.

Açıklamalarının devamında SEC Başkanı Gary Gensler’i eleştiren Garlinghouse, onu politik bir engel olarak tanımladı. Garlinghouse ayrıca yeni bir SEC başkanıyla birlikte her şeyin daha iyi olabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Garlinghouse, SEC’teki yönetim değişikliğinin ardından halka arz için yeniden girişimlerde bulunacaklarını ancak şu an için halka arzın öncelikleri olmadığını kaydetti.

Brad Garlinghouse ayrıca Ripple’ın finansal hareketliliklerine de ışık tuttu ve on yılı aşkın bir süredir Ripple ile birlikte olan ilk yatırımcılara likidite sağlamak için 1 milyar dolarlık bir hisse geri alım programını doğruladı.