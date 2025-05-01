Borsalardaki Bitcoin miktarı 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Genellikle uzun vadeli saklama ya da birikim sinyali olarak yorumlanan bu gelişmeye rağmen fiyatlar yatay seyrediyor.

Bitcoin finansal hizmet şirketi Swan, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada borsalardaki BTC miktarının ciddi şekilde azaldığını duyurdu. Analistler, “Strategy 15.000 BTC daha aldı, ETF’ler biriktiriyor, devlet fonları devrede. Peki fiyat neden patlamıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Zira Bitcoin yaklaşık 1 haftadır 95.000 dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor ve bu seviyede yatay hareket ediyor.

Bitcoin balances on exchanges just hit a 5-year low.

Meanwhile:

•MicroStrategy just added 15,000 more BTC

•ETFs are stacking

•Sovereign wealth is circling So why isn’t the price exploding? Here’s what most people are missing… 🧵 pic.twitter.com/LG4yyex4r4 — Swan (@Swan) April 30, 2025

BTC Hareket Ediyor, Ama Fiyat Yerinde Sayıyor

Swan’a göre, BTC’lerin bir kısmı soğuk cüzdanlara çekiliyor. Bu durum yatırımcıların uzun vadeli beklentilerini yansıtsa da, büyük kısmı ETF’ler, fon yöneticileri ve kurumsal platformlara geçiyor. Yani coin’ler piyasadan tamamen çıkmıyor, el değiştiriyor.

Ayrıca bu BTC’lerin hepsi pasif değil; bazıları yapılandırılmış ürünlerde, bazıları teminat olarak ya da faiz getiren platformlarda kullanılıyor. Bu da fiyatın hemen artmamasının nedenlerinden biri.

“Bitcoin hâlâ bir piyasa. Satıcılar hiçbir zaman tamamen kaybolmaz.” diyen analistler; kısa vadeli kazanç peşinde koşanlar, uzun vadeli tutup kâr satanlar ve aldığı ürünü tam anlamayan spekülatörler olduğunu belirtti.

#BTC Bitcoin Price Discovery Roadmap Bitcoin is trying to finalise its First Price Discovery Correction (green) to transition into its Second Price Discovery Uptrend (red) (Prices and time horizons are not to scale)$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/yfY3h60Ywy pic.twitter.com/yahXUIpVkY — Rekt Capital (@rektcapital) April 30, 2025

Kurumsal Talep “Sanal Yarılanma” Etkisi Yaratıyor

Analistler, Strategy’nin BTC alımlarının aylık madenci üretimini aştığını belirtiyor. Madenciler aylık yaklaşık 13.500 BTC üretirken, Strategy daha fazlasını satın alıyor. Bu durum, arzı dışarıdan sıkıştırarak adeta “sanal bir yarılanma” yaratıyor.

Analist Rekt Capital’e göre, Bitcoin ilk fiyat düzeltmesini tamamlamaya çalışıyor ve ikinci yükseliş fazına geçişin eşiğinde konumlanıyor.

İlgili: 2 Haftada 4 Milyar Dolar: Bitcoin Balinaları Alıma Yüklendi, Madenciler Satıyor

Öte yandan Bitcoin, son 1 ayda yüzde 12’den fazla değer kazandı. Nisan başında 75.000 dolara kadar düşen BTC, bu seviyeden güçlü şekilde toparlandı.

Glassnode, “Bitcoin 93.000–95.000 dolar arasında direnç testi yapıyor, düşüş trendini kırdı ve daha yüksek bir zirve oluşturdu.” açıklamasını yaparak teknik ve zincir verilerinin piyasanın kritik bir dönüşüm noktasında olduğunu gösterdiğini aktardı.