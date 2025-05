Borsalardaki Bitcoin miktarı 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Genellikle uzun vadeli saklama ya da birikim sinyali olarak yorumlanan bu gelişmeye rağmen fiyatlar yatay seyrediyor.

Bitcoin finansal hizmet şirketi Swan, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada borsalardaki BTC miktarının ciddi şekilde azaldığını duyurdu. Analistler, “Strategy 15.000 BTC daha aldı, ETF’ler biriktiriyor, devlet fonları devrede. Peki fiyat neden patlamıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Zira Bitcoin yaklaşık 1 haftadır 95.000 dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor ve bu seviyede yatay hareket ediyor.

Bitcoin balances on exchanges just hit a 5-year low.

Meanwhile:

•MicroStrategy just added 15,000 more BTC

•ETFs are stacking

•Sovereign wealth is circling

So why isn’t the price exploding?

Here’s what most people are missing… 🧵 pic.twitter.com/LG4yyex4r4

— Swan (@Swan) April 30, 2025