Geçtiğimiz hafta kripto para borsalarından 30 bin Bitcoin (yaklaşık 2.5 milyar dolar) çekildi. Bu durum, arz sıkışıklığı yaratabilir ve Bitcoin’in yeni bir yükseliş dalgasına zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Arzında Kritik Dönemeç

Zincir üstü verilere göre, yatırımcılar 24 Mart’tan bu yana borsalardan 30 bin Bitcoin çekti. Analist Ali Martinez’in aktardığı verilere göre, son birkaç saat içinde de yaklaşık 106 milyon dolar değerinde Bitcoin özel cüzdanlara taşındı.

Yatırımcıların Bitcoin’lerini borsalardan çekip özel cüzdanlarda tutması, genellikle uzun vadeli yatırım stratejisi olarak değerlendirilir. Bu da piyasadaki arzı düşürerek, talebin yüksek kalması durumunda fiyat artışına yol açabilir. Ayrıca, kurumsal şirketlerin Bitcoin alımları bu arz sıkışıklığını daha da belirgin hale getiriyor. Strategy, geçtiğimiz hafta 584 milyon dolar karşılığında 6.911 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 506.137 BTC seviyesine çıkardı.

Bunun yanında, Japonya merkezli Metaplanet ve ABD’li KULR Technology de sırasıyla 12.6 milyon dolar ve 5.3 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Öte yandan popüler hisse senedi GameStop, 1.3 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yapma planını onayladı.

Büyük Oyuncular Bitcoin Biriktiriyor

Kripto para yatırımcısı @TedPillows, Bitcoin’in şu anda bir Wyckoff yeniden birikim aşamasında olabileceğini belirtiyor. Bu aşama, büyük kurumsal yatırımcıların düşüş sonrası piyasada alım yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği bir süreç olarak biliniyor.

Analize göre, Bitcoin’in 85 bin doların altına sarkması, zayıf yatırımcıları piyasadan silmeye yönelik bir manipülasyon olabilir. Eğer Bitcoin 92 bin doların üzerine çıkarsa, satış pozisyonunda olan yatırımcılar ciddi zararlar görebilir.

Şu an 82 bin doların altında işlem gören Bitcoin, kısa vadede zayıf bir seyir izliyor. Son 24 saatte yüzde 1.2, son 7 günde ise yüzde 6.1 değer kaybetti. Ancak uzun vadeli veriler daha olumlu bir tablo sunuyor. Son 12 ayda Bitcoin yüzde 16.5 değer kazandı ve piyasanın geneline kıyasla daha güçlü bir konumda bulunuyor.