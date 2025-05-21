Kripto para piyasasında yükseliş ivmesi devam ederken, yatırımcı davranışları da önemli sinyaller veriyor.

En dikkat çekici gelişmelerden biri ise Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) arzının borsalarda hızla azalması oldu. Peki bu durum piyasa için ne ifade ediyor?

Borsalarda BTC ve ETH Kalmadı

Bitcoin’in borsalardaki arzı, Kasım 2018’den bu yana ilk kez yüzde 7,1 seviyesine düştü. Son 5 yılda yaklaşık 1,7 milyon BTC borsalardan çekildi. Ethereum tarafında da benzer bir tablo var. ETH’nin borsalardaki arzı yüzde 4,9’un altına inerek son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aynı dönemde 15,3 milyon ETH’nin borsalardan çıkış yaptığı görüldü.

Arzın azalması, yatırımcıların varlıklarını uzun vadeli saklama amacıyla soğuk cüzdanlara taşıdığını ve kısa vadeli satış baskısının düştüğünü gösteriyor. Bu durum da genellikle fiyatlarda yükseliş beklentisini işaret ediyor.

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ETF Girişleri Talebi Destekliyor

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) son 10 işlem gününün 8’inde pozitif giriş kaydetti. Bu fonlara günlük yüz milyonlarca dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Ethereum ETF’lerine de aynı süreçte önemli oranda yatırım yapıldı.

CoinShares’in haftalık raporuna göre, dijital varlık yatırım ürünleri üst üste 5. haftasında pozitif giriş gördü. Girişlerin büyük bölümü Bitcoin ve Ethereum fonlarına yöneldi.

Fiyatlar Kademeli Yükseliyor

CoinMarketCap verilerine göre, BTC şu anda 105 bin 290 dolar seviyesinde işlem görüyor. ETH ise 2 bin 527 dolar civarında hareket ediyor. Arzın daralması ve fon girişlerinin artması, fiyatların yukarı yönlü hareketine zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, hem arz düşüşü hem de yatırımcı ilgisinin devam etmesi halinde piyasanın daha güçlü bir ralliye girebileceğini düşünüyor.