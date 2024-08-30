Bitcoin bir haftada yüzde 10 değer kaybetti. Ancak borsalardaki BTC rezervinin dibe vurması, uzun vadeli yatırımcılara umut veriyor.

En büyük kripto para, hafta başında başlayan düzeltmenin etkilerinden henüz sıyrılmış değil. 60 bin doları geçme konusunda zorlanan BTC, bir haftada yüzde 10 civarı değer kaybetti.

Borsalardaki BTC rezervinin düşmesi ise yükselişe işaret eden bir tablo ortaya koyuyor.

Borsalardaki Bitcoin Rezervi Çakıldı

CryptoQuant’ın da belirttiği gibi, borsalardaki Bitcoin miktarının azalması, satış baskısının da azalması anlamına geliyor. Yatırımcıların varlıklarını merkezi borsalardan (CEX) kendi cüzdanlarına taşıması, yakında satma niyeti taşımadıklarını gösterdiklerinden dolayı pozitif bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin miktarı, son 30 günde 262 bin BTC arttı. Bu yatırımcı grubu toplam 14,82 milyon BTC’yi, yani dolaşımdaki arzın yüzde 75’ini kontrol ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların birikimi artırması, kripto paraya olan inançlarını ortaya koyuyor.

Yatırımcılar İçin Alım Fırsatı

Madencilerin kârlılık durumunu gösteren hash oranı, CryptoQuant verilerine göre tarihin en düşük seviyesine geriledi. Tarihsel olarak hash oranındaki düşüşe Bitcoin fiyat dipleri eşlik ediyor. Yani hash oranındaki düşüş, fiyatın da dip yaptığı ve yakında yükselmeye başlayacağını gösteriyor olabilir.

Piyasa mevcut durumda yatırımcılara alım fırsatı sunuyor gibi duruyor. Beklenenler alımlar gerçekleşirse, BTC de piyasanın çok ihtiyaç duyduğu fiyat yükselişini yaşayabilir.