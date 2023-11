Bitcoin kullanıcıları, borsalara yönelik duyulan güvenin giderek azalmasıyla gözetimsiz saklama yöntemlerine yöneliyor.

2022 yılında yaşanan felaketler ve sonrasında düzenleyicilerin merkezi platformlara yönelik baskılarını arttırmasıyla yatırımcılar, gözetimsiz saklama çözümlerine büyük ilgi göstermeye başladı.

29 Kasım Çarşamba günü sabah erken saatlerde 38.400 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC) şu anda 38.000 dolar bandında işlem görüyor. Bununla birlikte dünyanın en popüler kripto para birimi BTC’deki yükseliş sürerken borsalardaki BTC arzı ise azalıyor. Bu düşüşün merkezi platformlara duyulan güvenin son yaşanan olaylar neticesinde önemli ölçüde sarsılmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Kripto para analitik platformu Santiment tarafından yapılan bir araştırma, borsalardaki BTC arzının sürekli olarak azaldığını, bu süreçte gözetimsiz kripto para saklama çözümlerinde tutulan BTC’lerin sayısının ise arttığını gösteriyor.

Santiment’in verilerine göre borsalarda tutulan BTC arzı %5,38’le 2017 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Bu durum aynı zamanda bir yükseliş işareti olarak değerlendiriliyor.

💸 #Bitcoin's supply on exchanges has continued moving into self custody, as exchange reputation continues to diminish. Meanwhile, the 10 largest #Tether exchange wallets hold $15.23B, pushing exchange buying power to its highest level in 17 months. 💪 https://t.co/AtjD9ve3YO pic.twitter.com/XJ0uuTiAZx

— Santiment (@santimentfeed) November 29, 2023