Bitcoin kullanıcıları, borsalara yönelik duyulan güvenin giderek azalmasıyla gözetimsiz saklama yöntemlerine yöneliyor.

2022 yılında yaşanan felaketler ve sonrasında düzenleyicilerin merkezi platformlara yönelik baskılarını arttırmasıyla yatırımcılar, gözetimsiz saklama çözümlerine büyük ilgi göstermeye başladı.

29 Kasım Çarşamba günü sabah erken saatlerde 38.400 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC) şu anda 38.000 dolar bandında işlem görüyor. Bununla birlikte dünyanın en popüler kripto para birimi BTC’deki yükseliş sürerken borsalardaki BTC arzı ise azalıyor. Bu düşüşün merkezi platformlara duyulan güvenin son yaşanan olaylar neticesinde önemli ölçüde sarsılmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Borsalardaki BTC Arzı Düşüşte

Kripto para analitik platformu Santiment tarafından yapılan bir araştırma, borsalardaki BTC arzının sürekli olarak azaldığını, bu süreçte gözetimsiz kripto para saklama çözümlerinde tutulan BTC’lerin sayısının ise arttığını gösteriyor.

Santiment’in verilerine göre borsalarda tutulan BTC arzı %5,38’le 2017 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Bu durum aynı zamanda bir yükseliş işareti olarak değerlendiriliyor.

💸 #Bitcoin's supply on exchanges has continued moving into self custody, as exchange reputation continues to diminish. Meanwhile, the 10 largest #Tether exchange wallets hold $15.23B, pushing exchange buying power to its highest level in 17 months. 💪 https://t.co/AtjD9ve3YO pic.twitter.com/XJ0uuTiAZx — Santiment (@santimentfeed) November 29, 2023

2022 yılındaki Terraform Labs ve FTX çöküşleri, kripto para piyasasında domino etkisi yarattı ve bu süreçte birçok kripto para platformu iflas bayrağını çekti. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler 2023 yılıyla birlikte harekete geçerek kripto para platformlarına yönelik baskılarını arttırdı.

Bu durumun son örneği Binance’in ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile vardığı uzlaşma oldu. Binance, 2018 yılından bu yana açılan ceza davalarının kapatılması karşılığında ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vardı ve 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Bu kapsamda Binance’in kurucusu Changpeng Zhao platformdaki CEO’luk görevinden istifa etti. Zhao aynı zamanda BinanceUS’ın yönetim kurulu başkanlığından da ayrıldı.

Öte yandan Binance’in yanı sıra ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’in başı da düzenleyicilerle dertte.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verileri ayrıca borsalardaki en büyük Tether (USDT) cüzdanları tarafından tutulan USDT miktarının da 15,23 milyar dolarla son 17 ayın zirvesine ulaştığını gösteriyor.