Memecoin piyasasının yeni incisi BOOK OF MEME (BOME), piyasaya sürülür sürülmez değerini onlarca kat arttırmayı başardı. BOME, ikinci işlem gününde de yaklaşık yüzde 500 değer kazandı.

Peki nedir bu BOME? Ne işe yarar? Memecoin nedir? BOME hangi platformlarda listelendi?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

BOOK OF MEME, Solana tabanlı bir memecoin’dir. 10 Mart’ta tanıtılan memecoin, 13 Mart’ta ön satışa sunuldu, 14 Mart’ta da merkezi borsalarda listelenmeye başlandı.

BOME, PEPE projesinden de tanıdığımız anonim kripto sanatçısı Darkfarms tarafından geliştirildi.

Çok yeni bir proje olan BOME’un hangi işlevleri edineceği henüz kesin değil. Memecoin’ler genellikle mizah amaçlı piyasaya sürülüyor. Ancak Darkfarms, BOME’u tanıtırken birkaç kullanım alanından bahsetti.

Darkfarms, BOME’u “deneysel bir proje olarak” tanımlıyor. Proje, adından da anlaşılabileceği üzere (Türkçe’de “espri kitabı” anlamına geliyor) meme’ler için bir depolama alanı olarak tasarlandı.

BOOK OF MEME projesi, güncellenebilir bir e-dergi gibi çalışacak. Darkfarms, yeni meme’lerini sürekli olarak BOOK OF MEME zincirine ekleyecek. Meme’lerin zamanla yalnızca Solana değil, Arweawe, IPFS ve hatta Bitcoin Ordinals’de de saklanması hedefleniyor.

Darkfarms’a göre proje kapsamında meme oluşturmak için gerekli araçlar da sunulacak. Hatta BOOK OF MEME’in zamanla merkeziyetsiz bir sosyal ağa evrilmesi bile değerlendiriliyor.

BOOK OF MEME’in nihayetinde tüm bu özellikleri tek bir potada eriten, yenilikçi bir memecoin olması hedefleniyor.

Darkfarms, şöyle açıkladı:

TIME TO PRESENT AN "EVERYTHING BURRITO":

a shitcoin, an updatable e-magazine, a multitool to create memes, a CC0 meme clipart gallery, own all links to unminted jpegs, who knows maybe even a decentralized social network, an single NFT that probably will the biggest of links to… pic.twitter.com/xqfRTNXVGz

— Darkfarms㊙️ (@Darkfarms1) March 12, 2024