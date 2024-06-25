Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Book of Meme (BOME) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Book of Meme (BOME) Nedir?

BOOK OF MEME, Solana tabanlı bir memecoin’dir. 10 Mart’ta tanıtılan memecoin, 13 Mart’ta ön satışa sunuldu, 14 Mart’ta da merkezi borsalarda listelenmeye başlandı.

BOME, PEPE projesinden de tanıdığımız anonim kripto sanatçısı Darkfarms tarafından geliştirildi.

Bu yazımızda CoinCodex ve diğer platformlar tarafından yapılan BOOK OF MEME (BOME) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı BOOK OF MEME (BOME) Fiyat Tahminleri 2024 yılının Haziran ayı itibariyle BOOK OF MEME (BOME) 0,009086 dolar fiyat bandında işlem görüyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, BOME’nin 2024 yılında 0,009014 dolar ile 0,042335 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. BOME’nin 2024 yılı için öngörülen 0,042335 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %364,85 oranında değer kazanması gerekiyor. 2025 Yılı BOOK OF MEME (BOME) Fiyat Tahminleri CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, BOME’nin 2025 yılında 0,009014 dolar ile 0,042335 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. BOME’nin 2025 yılı için öngörülen 0,042335 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %364,85 oranında değer kazanması gerekiyor. 2030 Yılı BOOK OF MEME (BOME) Fiyat Tahminleri CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, BOME’nin 2030 yılında 0,022442 dolar ile 0,036388 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. BOME’nin 2030 yılı için öngörülen 0,036388 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %299,55 oranında değer kazanması gerekiyor. BOOK OF MEME 0,1 Dolara Yükselebilir mi? BOOK OF MEME fiyatının 0,1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %998,01 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, BOOK OF MEME fiyatının Aralık 2036‘da 0,1 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. BOOK OF MEME 1 Dolara Yükselebilir mi? BOOK OF MEME fiyatının 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %10.880,15 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, BOOK OF MEME fiyatının hiçbir zaman 1 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor. CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049’da ulaşılması öngörülen 0,3683 dolar olarak belirlenmiştir.

Book of Meme (BOME) Geleceği ve Yorumları

BOOK OF MEME (BOME), 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde iyi bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. BOOK OF MEME (BOME) ekibi geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Dolayısıyla BOOK of MEME, mizahi ve eğlenceli içeriklerle dolu bir topluluk tokenı olarak önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi BOOK OF MEME (BOME) fiyatı da arz-talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte Book of Meme ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

BOOK OF MEME (BOME) fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle BOOK OF MEME (BOME) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Book of Meme (BOME) Hakkında En Çok Merak Edilenler

BOOK OF MEME (BOME) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Book of Meme (BOME) madenciliği yapılamaz. Book of Meme, madencilik yerine kullanıcıların ağda işlem yaparak kazanç sağlayabileceği bir sistem sunar.

BOOK OF MEME (BOME) Hangi Ülkenin Projesi?

Book of Meme, uluslararası bir ekip tarafından geliştirilmiş bir projedir ve merkeziyetsiz bir şekilde yönetilmektedir.

BOOK OF MEME (BOME) Güvenilir mi?

BOOK OF MEME (BOME) bir memecoin ve memecoin’ler yüksek fiyat dalgalanmalarına ve risklere sahiptir. Bu nedenle memecoin’lere yatırım yaparken kapsamlı araştırmalar yapmanız tavsiye edilir.

Nereden ve Nasıl BOOK OF MEME (BOME) Satın Alınır ve Saklanır?

BOOK OF MEME (BOME), birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

BOOK OF MEME (BOME) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, BOOK OF MEME (BOME) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. Book of Meme tüm zamanların en yüksek seviyesini 16 Mart 2024 tarihinde 0,02689 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 14 Mart 2024 tarihinde 0,00005848 dolarla belirledi.