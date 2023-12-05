Solana tabanlı memecoin projesi BONK son bir aylık zaman diliminde yaklaşık %700 oranında değer kazandı.

Özet:

Kripto para piyasası 2023 yılıyla birlikte yükselişe geçti ve 2022 yılındaki travmaların izlerini önemli ölçüde silmeyi başardı. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,6 trilyon doları aştı. BTC ve ETH gibi en popüler kripto paralar ciddi kazançlar elde etti.

Solana tabanlı memecoin BONK da bu yükseliş trendine ayak uydurdu ve 4 Aralık’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BONK’taki bu yükseliş, kripto para piyasasındaki ve özellikle Solana’daki (SOL) yükseliş trendinden kaynaklanıyor olabilir. Kısa bir süre önce analist Jacob Canfield, SOL’un 1.000 dolara yükseleceğini ve böylelikle Bitcoin’in ardından en yüksek piyasa değerine sahip ikinci kripto para birimi olacağını iddia etti.

Kripto para piyasası 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde büyüleyici bir performans sergiledi. Böylelikle kripto para piyasasında 2022 yılında yaşanan felaketlerin izleri büyük ölçüde silindi. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,6 trilyon doları aştı.

Bitcoin 42.000 dolarla son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte Ether (ETH) 2.200 doları aştı. Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) de kayda değer yükselişler yaşadı.

Son dönemde kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken bir diğer kripto para birimi de Solana tabanlı memecoin Bonk Inu (BONK). Popüler memecoin BONK 4 Aralık’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haliyle kripto para topluluğu bu yükselişin nedenlerini merak ediyor. Bonk Inu’daki (BONK) bu yükseliş, memecoin’in Solana ile ilişkisi nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. BONK, “halk için halk tarafından geliştirildi” sloganıyla ilerlemesini sürdürüyor.

Solana (SOL) son birkaç ayda kripto para piyasasında en iyi performans gösteren varlıklardan biri oldu. Kasım ayının ortalarında SOL fiyatı 70 doların üzerine yükseldi. CoinGecko verilerine göre SOL şu anda 60 dolar bandında işlem görüyor. Önde gelen analistler, SOL fiyatının önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğine inanıyor.

Bu isimlerden biri de kripto para analisti Jacob Canfield. Analist, Kasım ayının ortalarında yaptığı bir Twitter paylaşımında Solana’nın (SOL) 1.000 dolara yükseleceğini ve Bitcoin’den sonra en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi olacağını iddia etti.