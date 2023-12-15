Bonk Inu’nun (BONK) piyasa değeri 2 milyar doları aştı ve en değerli kripto paralar arasında 44. sıraya yükseldi.

Özet:

Son 30 günlük zaman diliminde %1.200 oranında değer kazanan Bonk Inu’nun (BONK) piyasa değeri 2 milyar doları aştı. BONK’taki bu yükselişte Solana’daki yükselişin etkili olduğu düşünülüyor. Zira Bonk Inu (BONK), Solana ağında geliştirilmiş bir proje.

Öte yandan Bonk Inu’daki (BONK) yükselişte, Coinbase’in projeyi listeleme yol haritasına eklemesi ve ardından listelemesi de etkili oldu.

Coinbase’in yanı sıra 15 Aralık tarihinde bir duyuru yayınlayan Binance de Bonk Inu’yu (BONK) listeleyeceğini açıkladı. Binance, BONK’u çeşitli alım satım seçenekleriyle listeledi ancak projenin yüksek riski ve olası fiyat dalgalanmaları konusunda müşterilerini uyardı.

Bonk Inu (BONK) Neden Yükseliyor?

Yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülen Bonk Inu (BONK) şu anda piyasa değerine göre en büyük 44. kripto para birimi konumunda. Bu nedenle yatırımcılar “Bonk Inu (BONK) neden yükseliyor?” sorusunun cevabını merak ediyor. BONK’taki yükselişin en önemli nedeni projenin Solana ile arasındaki ilişki olabilir. Zira BONK, Solana ağındaki ilk köpek temalı memecoin olarak tanımlanıyor.

Solana (SOL) fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana %650 oranında değer kazandı. Doğal olarak SOL, yılın şimdiye kadarki bölümünde en iyi performans gösteren varlık oldu. Kısa bir süre önce 76 dolara kadar yükselen SOL, böylelikle 2022 yılının Mayıs ayından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Kripto para piyasasının sürekli olarak yeni projeler ortaya çıkıyor. Bunların büyük bir bölümü varlık gösteremeden tarihin tozlu sayfalarına gömülürken bazıları ise astronomik yükselişler yaşayarak kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Bu varlıklardan biri de son bir aylık zaman diliminde %1.200 oranında değer kazanan Bonk Inu (BONK) oldu. Bu süreçte Bonk Inu’nun (BONK) piyasa değeri 2 milyar doları aştı.

Bir yıldan daha kısa bir süre önce piyasaya sürülen Bonk Inu (BONK), yaşadığı yükselişle birlikte en değerli 44. kripto para konumuna yükseldi. Gelin Bonk Inu’daki (BONK) yükselişin nedenlerine yakından bakalım.

Bonk Inu’daki (BONK) yükselişin en önemli nedeni, projenin Solana (SOL), 1 Ocak’tan bu yana fiyatının %650 oranında arttırmayı başardı ve doğal olarak yılın en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu. Sonuç olarak Solana (SOL) 76 dolar seviyesini aşarak 2022 yılının Mayıs ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Bonk Inu, Coinbase ve Binance’te Listelendi

Bonk Inu’nun (BONK) yükselişine yol açan bir diğer faktör de projenin Binance ve Coinbase borsalarında listelenmesi olabilir. Bu haftanın başlarında ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Bonk Inu’yu (BONK) listeleme yol haritasına ekledi. Bu duyurudan bir gün sonra Coinbase, BONK’u listelediğini duyurdu.

Coinbase’in ardından Binance borsası da 15 Aralık günü sabah erken saatlerde açıklama yaparak Bonk Inu’yu (BONK) listeleyeceğini duyurdu. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance 15 Aralık 2023 tarihinde BONK/USDT, BONK/FDUSD ve BONK/TRY işlem çiftlerini listeledi.