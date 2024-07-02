BONK şu anda piyasa değeri bakımından en büyük 52’inci kripto para konumunda.

Özet:

Bonk Inu (BONK), son 24 saatte yüzde 13,7 oranında yükselerek yaklaşık 1,8 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. BONK, ayrıca en büyük beşinci memecoin konumuna yükseldi.

Memecoin, 2022 sonunda piyasaya sürüldüğünden beri ciddi bir büyüme kaydetti ve analistler değer artışının süreceğini düşünüyor.

BONK Hareketli

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi önde gelen kripto paraların büyük kısmı, sektörün ivme kaybettiği 2 Temmuz’a kırmızıda başladı. Bonk Inu ise gösterdiği sıra dışı performans ile öne çıkıyor.

Solana tabanlı memecoin, günlük çerçevede yüzde 13,7 değerlendi. Piyasa değeri açısından da Floki Inu (FLOKI) ve Brett’i (BRETT) geride bıraktı.

BONK’un performansına dikkat çeken birçok analist, fiyatın yakın zamanda daha da yükseleceğini düşünüyor. Bir X kullanıcısı, kripto paranın 0,000027 dolar ve 0,000028 dolar aralığına yükseldiği zaman başka bir boyuta ulaşacağını söyledi.

A long time running on $BONK but nearly at the final TP point. Flip green and it's a whole different trade again. https://t.co/4aqihLzmGU pic.twitter.com/9P49V2LckQ — Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) July 1, 2024

Jakey adlı bir diğer X kullanıcısı ise Solana ekosistemindeki tüm katılımcıların BONK satın alması gerektiğine inanıyor:

BONK, Solana ekosisteminin yeniden büyümesinde dev bir rol oynadı. Belirsizliğin hakim olduğu karanlık bir dönemde, kimsenin aklına gelmeyen bir şey yaptılar: Herkesi yeniden ayağa kaldıran ve Solana’ya niye geldiğimizi hatırlatan bir airdrop.

BONK’un Yıllar İçindeki Performansı

Solana tabanlı memecoin, 2022 sonunda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bir yıl sonra gündeme gelmeye başladı. Aralık 2023’te yükselişe geçen kripto paranın piyasa değeri 1,5 milyar dolara ulaştı.

Memecoin’in hızlı yükselişini muhtemelen yatırımcıların gösterdiği büyük ilgi, önde gelen borsalardan gördüğü destek ve uygun piyasa koşulları destekledi. Binance, Bybit, Coinbase ve OKX gibi çok sayıda borsa, BONK’u listelemeye başladı.

Bu yıl BONK için daha da başarılı geçti ve memecoin, mayıs ayında fiyat rekoru kırdı. Ancak fiyatı son bir ayda yüzde 20 düşüş gösterdi.