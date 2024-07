BONK şu anda piyasa değeri bakımından en büyük 52’inci kripto para konumunda.

Özet:

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi önde gelen kripto paraların büyük kısmı, sektörün ivme kaybettiği 2 Temmuz’a kırmızıda başladı. Bonk Inu ise gösterdiği sıra dışı performans ile öne çıkıyor.

Solana tabanlı memecoin, günlük çerçevede yüzde 13,7 değerlendi. Piyasa değeri açısından da Floki Inu (FLOKI) ve Brett’i (BRETT) geride bıraktı.

BONK’un performansına dikkat çeken birçok analist, fiyatın yakın zamanda daha da yükseleceğini düşünüyor. Bir X kullanıcısı, kripto paranın 0,000027 dolar ve 0,000028 dolar aralığına yükseldiği zaman başka bir boyuta ulaşacağını söyledi.

A long time running on $BONK but nearly at the final TP point.

Flip green and it's a whole different trade again. https://t.co/4aqihLzmGU pic.twitter.com/9P49V2LckQ

— Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) July 1, 2024