Bonk coin nedir, Bonk (BONK) yorumları, Bonk (BONK) geleceği ve fiyat tahminleri… İşte Bonk (BONK) fiyatına ilişkin öngörüler.

En popüler memecoin’lerden biri olan Bonk (BONK), 25 Kasım 2022 tarihinde devasa bir airdrop’la piyasaya sürüldü.

Bonk (BONK) piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre içerisinde memecoin alanında önde gelen projelerden biri oldu. Bonk coin, FTX’in iflas etmesinden çok kısa süre sonra piyasaya sürüldü. O dönemde projenin tek sayfalık resmi websitesinde şu ifadeler yer alıyordu:

Alameda’nın toksik tokenomik’lerinden bıkan BONK geliştiricileri, herkesin adil bir şans elde ettiği eğlenceli bir memecoin yapmak istedi.

CoinMarketCap verilerine göre Mart 2024 itibariyle Bonk (BONK) şu anda 1,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 6. memecoin projesi konumunda.

Bu yazımızda Mart 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki Bonk (BONK) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı için Bonk (BONK) Fiyat Tahminleri

2024 yılında memecoin’ler astronomik yükselişler yaşadı. Bu memecoin’lerden bir tanesi de Bonk (BONK). Verilere göre Bonk (BONK) son bir aylık zaman diliminde %101,88, son bir yıllık zaman diliminde ise %3.951 oranında değer kazandı.

CoinMarketCap verilerine göre 24 Mart 2024 itibariyle BONK 0,00002353 dolar seviyesinde işlem görüyor.

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Bonk (BONK) 2024 yılında 0,00002248 dolar ile 0,00003084 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

BONK’un 2024 yılı için öngörülen 0,00003084 dolarlık hedef fiyat seviyesine yükselebilmesi için %354 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı için Bonk (BONK) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Bonk (BONK) 2024 yılında 0,00002248 dolar ile 0.000107 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Bonk (BONK) 2025 yılında 0,00002248 dolar ile 0,00003084 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

2030 Yılı için Bonk (BONK) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Bonk (BONK) 2030 yılında 0,00005724 dolar ile 0,00009281 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

Bonk’un (BONK) 2030 yılı için öngörülen 0,00009281 dolarlık fiyat seviyesine yükselmesi için 2024 yılının Mart ayındaki güncel fiyatlara göre %303’lük bir yükseliş yaşaması gerekiyor.

Bonk (BONK) 0,01 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Bonk (BONK) şu anda 0,00002353 dolar seviyesinde işlem görüyor. BONK’un 0,01 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %43.338 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı tahmin algoritması, BONK’un 0,01 dolar seviyesine 2049 yılında yükselebileceğini öngörüyor.

Bonk (BONK) 0,1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Bonk (BONK) şu anda 0,00002353 dolar seviyesinde işlem görüyor. BONK’un 0,1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %435.255 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex verilerine göre güncel şartlarda Bonk (BONK) 0,1 dolar seviyesine asla ulaşamayacak. CoinCodex, Bonk’un (BONK) 2049 yılına kadar yükselebileceği en yüksek seviyenin 0,001007 dolar olacağını öngörüyor.

Bonk (BONK) 1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Bonk (BONK) şu anda 2,37 dolar seviyesinde işlem görüyor. BONK’un 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %4.353.457 oranında değer kazanması gerekiyor. Bonk’un 1 dolara yükselebilmesi için yaklaşık 93 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması gerekiyor.

CoinCodex verilerine göre güncel şartlarda Bonk (BONK) 0,1 dolar seviyesine asla ulaşamayacak. CoinCodex, Bonk’un (BONK) 2049 yılına kadar yükselebileceği en yüksek seviyenin 0.001007 dolar olacağını öngörüyor.

Bonk (BONK) ekibinin token yakım mekanizması vb. gibi çeşitli geliştirmeleri yapması durumunda arz azalacağından fiyatın şu anda öngörülemeyen seviyelere daha kısa sürede ulaşması da mümkün.

Bonk (BONK) 1 TL Olur mu?

CoinGecko verilerine göre 2024 yılının Mart ayı itibariyle BONK 0,0007299 TL’den işlem görüyor. BONK tüm zamanların en yüksek seviyesini 4 Mart 2024 tarihinde 0.001505 TL seviyesinde kaydetti.

CoinCodex’in fiyat tahmini BONK’un zirvesini 0,032 TL ile kaydedeceğini gösteriyor. Bu anlamda BONK’un 1 TL’ye yükselmesi beklenmiyor.

Bununla birlikte mevcut durumda TL, dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybediyor. Bu nedenle TL’deki değer kaybının devam ettiği senaryoda BONK’un 100 TL seviyesine daha kısa sürede yükselmesi de mümkün olabilir.

Bonk (BONK) 10 TL Olur mu?

CoinGecko verilerine göre 2024 yılının Mart ayı itibariyle BONK 0,0007299 TL’den işlem görüyor. BONK tüm zamanların en yüksek seviyesini 4 Mart 2024 tarihinde 0.001505 TL seviyesinde kaydetti.

CoinCodex’in fiyat tahmini BONK’un zirvesini 0,032 TL ile kaydedeceğini gösteriyor. Bu anlamda BONK’un 1 TL’ye yükselmesi beklenmiyor.

Bonk (BONK) 100 TL Olur mu?

CoinCodex’in algoritmasına göre 1 Ocak 2049 tarihine kadar BONK’un ulaşabileceği en yüksek fiyat seviyesi 0,032 TL. Bu nedenle güncel şartlarda BONK’un 100 TL’ye yükselmesi mümkün görünmüyor.

Bununla birlikte mevcut durumda TL, dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybediyor. Bu nedenle TL’deki değer kaybının devam ettiği senaryoda BONK’un 100 TL seviyesine yükselmesi de mümkün olabilir.

Bonk (BONK) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Hareketli ortalamalar (MA), Bonk (BONK) analizleri için en yaygın olarak kullanılan teknik analiz göstergeleri arasında yer alıyor.

Yatırımcılar ayrıca BONK teknik analizlerinde RSI ve Fibonacci göstergelerini de kullanıyor.

Bonk (BONK) Fiyatını Etkileyen Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi BONK fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörlerde BONK fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir.

Memecoin’lerin popülaritesi

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Solana blockchain’indeki gelişmeler

Yeni protokol güncellemeleri

Düzenlemeler

Token yakma mekanizması

Benimsenme

Siber saldırılar

Makroekonomik gelişmeler

Bonk (BONK) fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Bonk’un (BONK) Geleceği

Bonk fiyatının gelecekteki performansında memecoin’lere yönelik ilgi ve boğa sezonunun seyri baş rol oynayacak. Bununla birlikte Bonk geliştiricilerinin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de kritik rol oynayabilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor.

Öte yandan BONK, DOGE ve SHIB gibi en popüler memecoin’lere meydan okumak üzere geliştirmelere ve topluluğunu genişletmeye devam etmesi durumunda ise BONK’u parlak bir geleceğin beklediği söylenebilir.

Bonk’un (BONK) Kurucusu Kim?

Popüler memecoin Bonk, FTX’in çöküşünün ardından Solana ekosistemine katkı veren 20 Solana geliştiricisi ve kurucusundan oluşan çekirdek bir ekip tarafından geliştirildi.

Bonk (BONK) geliştiricileri anonim kalmayı tercih ediyor. Bu nedenle BONK, yatırımcıların kafasında bazı soru işaretleri yaratıyor. Ancak şu anda kripto para piyasasında kurucusu veya kurucuları anonim olan birçok proje olduğunu da unutmamak gerekiyor.

BONK (BONK) Yorumları

Bonk (BONK) 2023 yılında ve 2024 yılının ilk 3 ayında kaydettiği yükselişlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki Bonk’taki yükseliş, Solana ekosistemi başta olmak üzere kripto para piyasasında memecoin trendinin başlamasına yol açtı.

Analistler ve uzmanlar, memecoin’lere yönelik çok yüksek bir talep olduğunu belirtiyor ve bu ilginin devam ettiği senaryoda BONK fiyatının yükseleceğini öngörüyor.

Ancak hiçbir finansal varlığın sonsuza kadar yükselmeyeceğini veya düşmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Özellikle memecoin’ler, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle Bonk (BONK) gibi memecoin’lere yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Bonk (BONK) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Bonk (BONK) Bir ERC-20 Token’i mi?

BONK, Solana blockchain’inde geliştirilen bir token’dir.

Bonk (BONK) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, BONK, madenciliği yapılamayan token’dir, bu nedenle BONK madenciliği yapılamaz.

Nereden ve Nasıl Bonk (BONK) Satın Alınır?

BONK’u listeleyen bir kripto para borsasına kayıt olarak BONK satın alabilirsiniz.

BONK’un listelendiği başlıca kripto para borsaları arasında Binance, OKX, KuCoin, Bybit, Kraken ve HTX yer alıyor.