Solana tabanlı memecoin Bonk Inu (BONK) son dönemde kaydettiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu performansla birlikte Bonk Inu’nun (BONK) SHIB ve DOGE’u geçerek en büyük memecoin olup olamayacağı tartışılmaya başlandı.

Özet:

Solana tabalı memecoin Bonk Inu (BONK) son 30 günlük zaman diliminde %300 oranında değer kazandı. Bu performans sonrası BONK’un DOGE ve SHIB’i geçip geçemeyeceğine dair tartışmalar başladı.

BONK’taki yükseliş trendi topluluk desteği, sosyal medyadaki trendler ve teknolojik gelişmeler gibi faktörlerden etkilenebilir.

Solana tabanlı bir diğer memecoin Dogwifhat (WIF) da son 30 günde %450 oranında değer kazandı.

Bonk Inu (BONK) 2024 Yılında Nasıl Bir Performans Sergileyecek?

Solana tabanlı popüler memecoin Bonk Inu (BONK) son dönemde kaydettiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son 30 günlük zaman diliminde %300 oranında değer kazanan Bonk Inu (BONK) kısa bir süreliğine de olsa 2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Şu anda en çok tartışılan konulardan biri de Bonk Inu’nun (BONK) Solana ekosisteminde konumunu korumayı başarıp başaramayacağı konusu. ChatGPT’ye bu soruyu yönelttiğimizde oldukça karışık bir yanıt verdi. ChatGPT, birkaç faktörün yerine getirilmesi durumunda bu senaryonun gerçekleşebileceğini belirtiyor.

ChatGPT’ye göre piyasa trendleri ve temel geliştirmeler, Bonk Inu’nun gelecekteki fiyat performansı üzerinde etkili olacak. Gerçek anlamda Bonk Inu’nun (BONK) değeri sosyal medya trendleri ve fenomenlerin paylaşımlarından önemli ölçüde etkileniyor. Bununla birlikte projedeki geliştirmeler de BONK fiyatı üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Öte yandan Bonk Inu’nun (BONK) güçlü bir topluluk oluşturması da projenin misyonunu destekleyebilir. Zira memecoin’ler topluluk destekli projeler ve bu anlamda Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve Pepe Coin (PEPE) en büyük topluluklara sahip.

ChatGPT son olarak 2024 yılında piyasa duyarlılığı ve düzenlemeler konusundaki gelişmelerin de BONK performansını kayda değer bir şekilde etkileyebileceğini tahmin ediyor.

Bonk Inu’nun (BONK) Rakipleri

Bonk Inu’nun (BONK) rakiplerinden biri olan dogwifhat (WIF) da son dönemde kayda değer bir yükseliş yaşadı. 2023 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen son 30 günlük zaman diliminde %450 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, kripto para piyasasının önde gelen isimlerinin de dikkatini çekti.

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda WIF’in başarısına dikkat çekti. Bu nedenle Bonk Inu’nun son dönemde kaydettiği performans sonrasında Solana ağında birçok yeni memecoin piyasaya sürüldü.

Dolayısıyla Bonk Inu’nun (BONK) gelecekte kalıcı olarak piyasada tutunabilmesi, rakiplerine de bağlı.