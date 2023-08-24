BONE son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Shiba Inu’nun BONE token’i son 24 saatte %15 oranında değer kazandı. BONE şu anda 1,36 dolardan işlem görüyor. CoinGecko verilerine göre BONE son 24 saatte en düşük fiyat seviyesini 1,19 dolarla, en yüksek fiyat seviyesini ise 1,41 dolarla kaydetti.

Fiyat artışının yanı sıra BONE’un işlem hacminde de bu süreçte %30’luk önemli bir yükseliş yaşandı. Bu da piyasa katılımcılarının BONE’a yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor. Peki ama BONE neden yükseliyor?

Shibarium Ana Ağı Yeniden Kullanıma Sunuldu

17 Ağustos’ta Shiba Inu’nun katman-2 ağı Shibarium’un piyasaya sürüldüğünü bildirmiştik. Ancak kullanıcıların karşı karşıya kaldığı bazı kritik hatalar nedeniyle Shibarium ağı piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra bakıma alındı. Shibarium ana ağı günler süren teknik geliştirmelerin ve testlerin ardından kısa bir süre önce yeniden kullanıma sunuldu.

Shiba Inu geliştiricilerinden Lucie bir süre önce Shibarium ağının blok üretimine devam ettiğini ve normal bir şekilde çalıştığını açıklamıştı. Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama ise 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ekibin ağın güvenliğini ve istikrarını artırmak için Shibarium’un kapasitesini %1.500’e kadar arttıracaklarını belirtti.

My bridged $BONE arrived. You can check yours on https://t.co/KkZfTdO34a Be patient- It’s indexing. pic.twitter.com/9mjdtK9xbc — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 | Summer of Shibarium (@LucieSHIB) August 24, 2023

BONE Neden Yükseliyor?

Görünüşe bakılırsa tartışmalı lansmanın ardından yapılan iyileştirmeler, Shiba Inu topluluğunu yeniden neşelendirdi. Bu da Shiba Inu ekosistemindeki kripto para birimlerinin yükselişiyle sonuçlandı.

Shibarium ana ağının yeniden kullanıma sunulmasıyla BONE fiyatı da yükselişe geçti. Bu yükselişte Shibarium ağındaki gas ücretlerinin BONE ile ödenecek olması da etkili oldu. Shiba Inu ekibi Shibarium ağındaki doğrulayıcıları ve delegatörleri ödüllendirmek için 20 milyon BONE token ayırdıklarını açıklamıştı.

Dolayısıyla bu, BONE için yeni bir kullanım alanı demek. Bu nedenle BONE’un fiyatında ve işlem hacminde yaşanan yükselişin, Shibarium ağının yeniden kullanıma sunulmasından kaynaklandığını söylemek mümkün.

ShibPaper Başlatılacak mı?

Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama kısa bir süre önce kaleme aldığı blog gönderisinde ‘ShibPaper’ın uygulanması hakkında ayrıntılar paylaştı. Peki ShibPaper nedir?

ShipPaper, Shytoshi Kusama tarafından kaleme alınan ve dünyadaki en kapsamlı merkeziyetsizlik belgesi olduğu iddia edilen bir teknik döküman. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse ShibPaper, Shiba Inu’nun sürekli büyüyen ekosistemi için gelecek planları özetleyen bir whitepaper’dır.

ShibPaper’ın, Shiba Inu ekosistemin bir Shiba Inu Devletine dönüştürülmesi sürecine rehberlik edecek bir belge olarak kullanılması planlanıyor.

Dolayısıyla Shiba Inu ekosistemindeki kripto para birimlerinin olumlu performans göstermesindeki bir diğer neden de Shiba Inu ekibinin ShibPaper’ı uygulamaya başlayacağını duyurması.

Eğer Shiba Inu ekibi ShibPaper’daki hedefleri gerçekleştirebilirse, bu durum Shiba Inu ekosisteminde daha işlevsel bir yönetişim ve idari yapının oluşmasına yol açabilir. Sonuç olarak ShibPaper’la birlikte geliştirilecek yeni merkezsiz uygulamalarla (dApps) birlikte önümüzdeki dönemde SHIB, BONE ve LEASH’de yeni kullanım alanları ortaya çıkabilir ve token yakımları artabilir.

yol açabilir ve SHIB, BONE ve LEASH için fayda ve token yanıklarını artırabilecek yeni projeler ve merkezi olmayan uygulamalar (dApps) aracılığıyla Shibarium’un genişlemesine izin verebilir.