BONE son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Shiba Inu’nun BONE token’i son 24 saatte %15 oranında değer kazandı. BONE şu anda 1,36 dolardan işlem görüyor. CoinGecko verilerine göre BONE son 24 saatte en düşük fiyat seviyesini 1,19 dolarla, en yüksek fiyat seviyesini ise 1,41 dolarla kaydetti.

Fiyat artışının yanı sıra BONE’un işlem hacminde de bu süreçte %30’luk önemli bir yükseliş yaşandı. Bu da piyasa katılımcılarının BONE’a yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor. Peki ama BONE neden yükseliyor?

17 Ağustos’ta Shiba Inu’nun katman-2 ağı Shibarium’un piyasaya sürüldüğünü bildirmiştik. Ancak kullanıcıların karşı karşıya kaldığı bazı kritik hatalar nedeniyle Shibarium ağı piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra bakıma alındı. Shibarium ana ağı günler süren teknik geliştirmelerin ve testlerin ardından kısa bir süre önce yeniden kullanıma sunuldu.

Shiba Inu geliştiricilerinden Lucie bir süre önce Shibarium ağının blok üretimine devam ettiğini ve normal bir şekilde çalıştığını açıklamıştı. Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama ise 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ekibin ağın güvenliğini ve istikrarını artırmak için Shibarium’un kapasitesini %1.500’e kadar arttıracaklarını belirtti.

My bridged $BONE arrived.

You can check yours on https://t.co/KkZfTdO34a

Be patient- It’s indexing. pic.twitter.com/9mjdtK9xbc

— 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 | Summer of Shibarium (@LucieSHIB) August 24, 2023