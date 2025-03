Son birkaç ayda Bitcoin, sert dalgalanmalar yaşadı. Fiyat önce 60 bin doların altına geriledi, ardından 110 bin dolara yaklaştı ve sonrasında 80 bin doların altına düşerek ciddi bir çöküş yaşadı.

Son günlerde daha sakin bir seyir izleyen Bitcoin piyasası, fırtına öncesi sessizlik yaşıyor olabilir. Peki, önümüzdeki dönemde neler yaşanabilir? Kripto analisti Ali Martinez’in değerlendirmelerine göre, Bitcoin için boğa ve ayı senaryoları şöyle şekilleniyor:

Finansal piyasaların en eski sorusu yine gündemde: Kontrol kimde? Son iki ay öncesine kadar kripto piyasasında boğaların (yükseliş yanlılarının) hakimiyeti görülüyordu. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, 2022 ve 2023’ün ilk yarısında ayıların (düşüş yanlılarının) piyasaya yön verdiği de bir gerçek. Peki, bundan sonra ne olacak?

Ali Martinez, Bitcoin’in önümüzdeki aylardaki olası fiyat hareketlerini iki farklı senaryo üzerinden değerlendirdi:

Eğer Bitcoin fiyatı mevcut seviyesinden 10 bin dolar daha değer kazanırsa 94 bin dolardaki direnç noktasını kırabilir. Bu durumda, kripto para yeni bir zirveye yönelerek 112 bin dolara ulaşabilir.

Bu seviyeye yükselmesi, Bitcoin’in piyasa değerini 2,2 trilyon doların üzerine çıkarabilir. Böylece BTC, piyasa değeri açısından gümüşü, Alphabet’i (Google’ın ana şirketi) ve Amazon’u geride bırakabilir (tabii bu şirketlerin değerlerinde bir değişiklik olmazsa).

Ayı senaryosu ise çok daha hareketli ve tabii ki daha sancılı bir süreci öngörüyor. Eğer Bitcoin, geçtiğimiz hafta test edilen 76 bin dolar destek seviyesini kaybederse, fiyat 58 bin dolara hatta 44 bin dolara kadar düşebilir. Bu da BTC’nin mevcut seviyesinden neredeyse yüzde 50 değer kaybı yaşaması anlamına gelir.

Using pricing bands, we can identify the next key support and resistance levels:

– If #Bitcoin breaks and holds above $94,000, there is a high probability it could surge to $112,000.

– If $BTC drops below $76,000, the next critical support levels are $58,000 and $44,000 pic.twitter.com/rXfi1YNu77

— Ali (@ali_charts) March 21, 2025