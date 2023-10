Borsalardaki USDT miktarı son dönemde kayda değer bir şekilde arttı. Bu da yatırımcıların piyasadaki yeni satın alım fırsatlarına hazırlandığı anlamına geliyor olabilir.

Veriler, şu anda borsalarda tutulan USDT miktarının, geride bıraktığımız Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye yükseldiğini gösteriyor. Kripto para analitik platformu Santiment, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada borsalarda tutulan USDT miktarının 13 Haziran 2023’ten bu yana %40’lık artış yaşadığını bildirdi.

Santiment, şu anda borsalarda 9,99 milyar dolarlık USDT tutulduğunu ve bunun son 7 ayda kaydedilen en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Bu da yatırımcıların satın alma gücünün arttığına işaret ediyor. Borsaların dışında tutulan USDT miktarı ise 30 milyar dolar değerinde.

💸 The $9.99B worth of #Tether sitting on exchanges is the highest level of buying power for #crypto's top #stablecoin in approximately seven months. Since June 13th, these exchanges have seen a 40% increase in available $USDT. https://t.co/nx5Pbb1Oud pic.twitter.com/G9pINqzcg4

— Santiment (@santimentfeed) October 9, 2023