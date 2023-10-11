Borsalardaki USDT miktarı son dönemde kayda değer bir şekilde arttı. Bu da yatırımcıların piyasadaki yeni satın alım fırsatlarına hazırlandığı anlamına geliyor olabilir.

Veriler, şu anda borsalarda tutulan USDT miktarının, geride bıraktığımız Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye yükseldiğini gösteriyor. Kripto para analitik platformu Santiment, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada borsalarda tutulan USDT miktarının 13 Haziran 2023’ten bu yana %40’lık artış yaşadığını bildirdi.

Borsalardaki USDT Miktarı 7 Ayın Zirvesinde

Santiment, şu anda borsalarda 9,99 milyar dolarlık USDT tutulduğunu ve bunun son 7 ayda kaydedilen en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Bu da yatırımcıların satın alma gücünün arttığına işaret ediyor. Borsaların dışında tutulan USDT miktarı ise 30 milyar dolar değerinde.

💸 The $9.99B worth of #Tether sitting on exchanges is the highest level of buying power for #crypto's top #stablecoin in approximately seven months. Since June 13th, these exchanges have seen a 40% increase in available $USDT. https://t.co/nx5Pbb1Oud pic.twitter.com/G9pINqzcg4 — Santiment (@santimentfeed) October 9, 2023

Borsalardaki USDT arzının artması, yatırımcıların yeni satın alma fırsatlarına hazırlandığı şeklinde yorumlanabilir. Santiment, Ekim ayı başında yaptığı açıklamada borsalardaki stabilcoin miktarının dört ay içinde %17,6’dan %24,7’ye yükseldiğini bildirdi.

CryptoPotato bu gelişmenin, yatırımcıların mevcut veya daha düşük fiyat seviyelerinde satın alma fırsatlarını değerlendirmeye hazırlandıklarının işareti olduğunu bildirdi. Borsalarda tutulan stabilcoin miktarı arttıkça yatırımcıların piyasadaki fırsatları değerlendirme isteği de artıyor. Dolayısıyla borsalarda tutulan stabilcoin miktarının artması, kripto paralara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların sayısının arttığı şeklinde yorumlanabilir.

USDT Yeni Kilometre Taşlarına Ulaştı

Kripto para piyasındaki olumsuz gidişata rağmen USDT son dönemde bazı önemli kilometre taşlarına ulaştı. Yaklaşık 3 ay önce Tether’in (USDT) piyasa değeri 83,76 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Bununla birlikte Tether (USDT) zaman içerisinde piyasadaki konumunu güçlendirerek stabilcoin alanında %66’lık pazar payına ulaştı. Halihazırda Ethereum, Tron, Solana ve Algorand dahil olmak üzere çeşitli blockchain ağlarında mevcut. Bununla birlikte geride bıraktığımız Mayıs ayında Tether (USDT) Omni, SLP ve Kusama ağları için desteğini sonlandırdı