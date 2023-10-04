Bitcoin’e yönelik ilgi hala düşük seviyelerde, bu da lider kripto para biriminin henüz bir boğa koşusuna hazır olmadığı anlamına geliyor.

CryptoQuant tarafından yapılan bir araştırma, Bitcoin’in boğa sezonu için çıkışa geçmediğini dolayısıyla, yatırımcıların Bitcoin satın almak için hala zamanları olduğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca Bitcoin (BTC) fiyatının Ripple-SEC davası, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu gibi önemli olaylardan etkilendiği belirtiliyor.

Bitcoin’de Yükseliş için Hala Zaman Var

Kripto para analitik platformu CryptoQuant, kısa bir süre önce yayınladığı araştırma raporunda topluluğun coşkusunun Bitcoin (BTC) için bir yükseliş sinyali olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte CryptoQuant analistleri Bitcoin’e yönelik ilginin hala düşük olduğunu, yatırımcılar tarafında piyasaya yönelik yeni bir giriş olmadığını, dolayısıyla Bitcoin’in boğa sezonu zirvesinden hala çok uzakta olduğunu düşünüyor. Analistler, bu nedenle yatırımcıların piyasaya giriş yapmak için hala zamanları olduğunu öngörüyor.

Google Trends verilerine göre Bitcoin’e yönelik ilgi son olarak 2021 yılının Kasım ayında ciddi şekilde yükseldi. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra lider kripto para birimi BTC, 70.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bununla birlikte Bitcoin’e yönelik ilgi, 2023 yılının Haziran ayında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi ve takip eden aylarda kademeli olarak yükselişe geçti. Bitcoin’e yönelik ilginin yeniden artmasına yol açan gelişmelere BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması ve piyasasının son dönemde yaşadığı canlanma örnek gösterilebilir.

Bitcoin’de Boğa Koşusunu Başlatabilecek Faktörler

Tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye göre Bitcoin’de boğa sezonunu başlatabilecek tek faktör yatırımcıların ilgisindeki artış değil. ChatGPT, kurumsal yatırımların, kitlesel benimsemenin, makro-ekonomik ortamın, düzenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin de bir sonraki boğa sezonunun katalizörleri arasında yer alacağını öngörüyor.

ChatGPT konuyla ilgili olarak düzenlemeler konusundaki gelişmelerin kripto para piyasasında kritik bir rol oynayabileceğini, net ve olumlu düzenlemelerin kripto para yatırımcılarının güvenini arttırıp piyasaya akın etmesine yol açabileceğini belirtti. ChatGPT, olumsuz ve net olmayan düzenlemelerin ise tam tersi bir etki yaratabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Ripple ile SEC arasındaki dava ve BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu kripto para piyasasının geleceği için kritik bir öneme sahip.