Bu yazımızda kripto para yatırımcılarının en sık yaptığı üç hataya değineceğiz ve bu hataları yapmaktan nasıl kaçınabileceğinizi anlatacağız.

Kripto para piyasasında boğa sezonu sırasında çok sert fiyat hareketlilikleri yaşanabilir. Bu süreçte belli başlı projeler astronomik yükselişler yaşayabiliyor. Örnek vermek gerekirse en popüler memecoin’lerden biri olan Shiba Inu (SHIB) henüz daha yeni piyasaya sürüldüğü 2021 yılında 40 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Henüz belirsizliklerle dolu bu kripto para biriminin 40 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektörün demirbaş projelerini geride bırakacağını kim tahmin edebilirdi?

Ancak SHIB bu denli astronomik yükseliş yaşayan birçok projeden yalnızca bir tanesi. Boğa sezonunda kartlarını doğru oynayan yatırımcılar için pek çok fırsat var. Her ne kadar boğa sezonunda birçok proje devasa yükselişler yaşasa da para kazanmak ve kazanılan parayı korumak çok da kolay değil.

Bu yazımızda yatırımcıların boğa sezonlarında en sık yaptığı hatalara ve bu hatalardan nasıl kaçınabileceğinize değineceğiz.

Kripto para alıp satarken göz önünde bulundurmanız gereken 15 ipucuna buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dolandırılmamak

Boğa sezonunda yapmanız gereken bir numaralı hata cüzdanınızı güvence altına almamak ve dolandırılmak olur. Zira kripto paraların 15 yılı aşkın tarihinde bu senaryo birçok kez gerçekleşti.

“Bu benim başıma gelmez” demeyin. Kısa bir süre önce MicroStrategy’nin Twitter (X) hesabı hack’lendi ve sahte bir airdrop paylaşımı yapıldı. Bu tweet’teki bağlantıya tıklayan birçok kişinin kripto para cüzdanı hack’lendi. Eminim bu şekilde dolandırılan birçok kişi de “benim başıma gelmez” diyordu. MicroStrategy’nin Twitter hesabını hack’leyen dolandırıcılar yaklaşık 400.000 dolar değerinde kripto para çaldı.

Bu tür olumsuz durumların herkesin başına gelebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Sektörün önde gelen isimlerinin bile dolandırıcıların tuzağına düştü ve milyonlarca dolar değerinde kripto para ve NFT çaldırdı.

Kripto para piyasasında her boğa sezonunda yeni yatırımcı girişi yaşanıyor. Bu süreçte kripto para piyasasında zincir üstü hacimler artıyor. Bu nedenle zincir üstü cüzdanların güvenliği büyük önem arz ediyor. Kripto paralarınızı nasıl güvende tutacağınızı merak ediyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak 9 kritik ipucuna göz atabilirsiniz.

FOMO’ya Kapılmayın

FOMO olarak adlandırılan fırsatı kaçırma korkusu, yatırımcıların fiyatların önemli ölçüde yükselmesinin ardından boğa koşusunun başlamak üzere olduğunu düşünerek alım yapma ihtiyacı duymalarına ilişkin bir psikolojik durumdur.

Burada anlamanız gereken şey, yatırımcıların FOMO’ya kapılmalarının ardından fiyatın yükselip yükselmemesinin önemsiz olması. Bu nedenle işlem yaparken geçerli bir nedeniniz olup olmadığına dikkat edin ve FOMO’ya kapılmayın.

Elbette tüm yatırımcılar FOMO’ya kapılmamakta çok zorlanıyor. Çoğunlukla yatırımcılar piyasa yükselişe geçtiğinde önemli bir fırsatı kaçırıyor gibi hissediyor. Ancak bu duyguya teslim olmamaya çalışın. FOMO’yu, yatırım yapmak istediğiniz varlığı daha fazla araştırmak ve yatırım yapıp yapmama konusunda daha bilinçli bir karar alabilmek için yakıt olarak kullanın.

Yatırım yapmak istediğiniz proje hakkında daha fazla araştırma yaparak FOMO’yu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Aksi takdirde FOMO’ya kapılıp işlem yapmanız bir kumardan ibaret olacaktır. Elbette FOMO’ya kapılarak kazanç sağlama şansınız var ama aksi durumda hızla yükselen piyasanın düşüş trendine geçmesi durumunda ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kendinize Net Hedefler Belirleyin

Dürüst olmak gerekirse boğa sezonuna iyi hazırlanmadıysanız rastgele bir coin’e yapacağınız 1.000 dolarlık bir yatırımdan elde edeceğiniz getirilerle emekli olmanız kolay değil.

Ancak yine de bu imkansız görünmüyor. Zira 2021 yılındaki boğa sezonu sırasında Shiba Inu’ya (SHIB) ve diğer bazı altcoin’lere küçük miktarda yatırım yapanlar, milyonlarca dolar kazandı.

Boğa sezonlarında net bir hedefe sahip olmalısınız. Her senaryoda bir çıkış stratejinizin olması gerekiyor. Ancak bu stratejilerin makul hedefler için koyulması gerekiyor.

Moon bag olarak adlandırılan “boğa sepeti” stratejisinde yatırımlarınız için birkaç hedef fiyat seviyesi belirleyerek her hedefte bir miktar satış yaparak geri kalanını tutmak mantıklı olabilir. Böylelikle gelecekteki olası yükselişleri de kaçırmamış olursunuz.

Ancak sırf 25 yaşında emekli olmak istiyorsunuz diye her şeyi elinize yüzünüze bulaştırmayın ve gerçekçi hedefler koyun. Stratejilerinize sadık kalmayı de unutmayın.

Olası bir boğa sezonunda göz önünde bulundurmanız gereken daha birçok strateji var. Bunlar şu şekilde:

Risk yönetimi

Network kurma

Kaldıraçlı işlem yaparken risk yönetimi vb. gibi.

Buradaki bağlantıya tıklayarak “Uzun Vadeli Bitcoin Ve Kripto Para Portföyü Nasıl Oluşturulur?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.