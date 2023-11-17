Binance Blockchain Week 8-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Biz de bu kapsamda etkinliğe katılan birçok isme, kripto para piyasasının geleceğine ilişkin görüşlerini sorduk.

Binance Blockchain Week’e katılan çok sayıda kişi, Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılında, blok ödülü yarılanması gibi pozitif faktörlerin etkisiyle yükselişe geçeceğine inanıyor.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız hafta İstanbul’da düzenlenen Binance Blockchain Week etkinliğine katıldık ve çok sayıda katılımcıya, yöneticiye ve konuşmacıya kripto para piyasasının geleceğine ilişkin görüşlerini sorma şansı yakaladık.

Aşağıdaki satırlarda sektör paydaşlarının kripto para piyasasının geleceğine ilişkin tahminlerine ve beklentilerine göz atabilirsiniz.

Bitcoin ETF’lerine İlişkin Önemli Değerlendirmeler

Kripto para piyasasının geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşan isimlerden biri de Binance’in Bölgesel Piyasalar Müdür Richard Teng oldu. Richard Teng, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması ve blok ödülü yarılanması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle, 2024 yılında BTC’nin boğa koşusuna başlayabileceğini tahmin etti

Richard Teng ayrıca Bitcoin’e ilişkin yapılan fiyat tahminlerinde göz önünde bulundurulması gereken iki hususa dikkat çekti. Bu hususlardan ilki, BlackRock ve Fidelity gibi geleneksel finans sektörünün dev şirketlerinin kripto para ve blockchain teknolojilerini gündemlerine alması.

Richard Teng bu gelişmenin ekosisteme yeni katılımcı girişini tetikleyebileceğine ve kripto paraların yakın gelecekteki benimsenme oranını olumlu bir şekilde etkileyeceğine inanıyor. Richard Teng konuyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

ETF gibi yeni yatırım ürünleriyle geliyorlar ve bu da yeni yatırımcı sınıfı ve likidite getirecek.

Richard Teng’in dikkat çektiği ikinci husus ise düzenlemeler konusundaki netliğin artması. Binance’in üst düzey yöneticisine göre bu durum, yatırımcıların piyasaya duyduğu güveni arttırabilir ve onları piyasaya giriş yapmaya teşvik edebilir.

Kripto Para Piyasasını 2024’te Neler Bekliyor?

CryptoPotato ile gelecek yıla ilişkin görüşlerini paylaşan bir diğer isim Trust Wallet CEO’su Eowyn Chen oldu. Chen, ABD’de spot Bitcoin ETF ürünlerine yeşil ışık yakılması ve yaklaşan blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl kayda değer bir yükseliş yaşayacağını ifade etti.

Trust Wallet CEO’su Eowyn Chen, ABD’deki başkanlık seçimlerinin de kripto para piyasası üzerinde etkili olabileceğine inanıyor. Chen’e göre seçimin sonucu piyasanın dinamiklerini değiştirebilir ve düzenlemeler konusunda daha hızlı adımların atılmasına yol açabilir.

Trust Wallet CEO’su Eowyn Chen son olarak makroekonomik gelişmelere de değindi ve son gelişmelerin BTC fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğine vurgu yaptı.

Aşırı büyük bir boğa piyasası beklemiyorum, ancak geliştiricilere daha fazla cesaret vermek için biraz pozitif olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Blockchain protokolü Contentos’tan Sun Kyu da gelecek yıla ilişkin beklentilerini CryptoPotato ile paylaştı. Sun Kyu, gelecek yıl Bitcoin (BTC) fiyatının yeni bir ATH belirleyip belirlemeyeceği konusunda sessiz kalırken, BTC’nin gelecek yılki fiyatının şimdikinden çok daha yüksek olacağını öngördü.

Bence önümüzdeki yıl oldukça heyecan verici olacak. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasını bekliyoruz. Bu da beraberinde çok sayıda kurumsal yatırımcı getirecek. Eğer bu onay, önümüzdeki yıl gerçekleşirse her şey pozitif olacak. Elbette önümüzdeki yıl Bitcoin’de blok ödülü yarılanması söz konusu. Dolayısıyla herkes bunu bekliyor. Bu gibi faktörler piyasa koşullarını önemli ölçüde iyileştirecektir. Yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun hangi seviyede kaydedileceğini bilmiyoruz ancak kesinlikle daha yüksek rakamlar göreceğiz.

Boğa Sezonunun Ayak Sesleri

BTCHaberCom’un Pazarlama Müdürü Esra Kahraman da gelecek yıla ilişkin görüşlerini CryptoPotato ile paylaştı. Esra Kahraman daha temkinli davranarak kripto para piyasasının henüz boğa sezonunda olmadığını ancak boğa sezonunun ayak seslerinin duyulmaya başlandığını ifade etti. Esra Kahraman, kripto para piyasasındaki boğa koşusunun 2024 yılının 2. çeyreğinde başlayabileceğine inandığını dile getirdi.

CoinTelegraph Türkiye’nin Ürün Müdürü Ali Tunç ise kripto para piyasasındaki mevcut görünümü, yeni bir boğa sezonunun başlangıcına benzediğini belirtti. Ali Tunç konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar iki farklı boğa sezonu deneyimledim. Şu anki gidişat sanki yeni bir boğa sezonunun başlangıcıymış gibi görünüyor. Bunu öngörmek zor ancak umarım bu, yeni bir boğa sezonunun başlangıcıdır.

Kripto Para Piyasasına Yeni Yatırımcı Akını

CryptoPotato mikrofonlarına konuşan isimlerden biri de Solar’ın Marka Elçisi Elaine Egan oldu. Egan, 2024 yılının yıllardır devam eden ayı sezonunda ayakta kalmayı başaran şirketler için faydalı olacağını dile getirdi.

Elaine Egan, 2024 yılının kripto paraların benimsenmesinde artışa, yeni yatırımcı akınına ve piyasa yükselişine ev sahipliği yapacağına inanıyor. Elaine Egan ayrıca ilginç bir şekilde bir sonraki boğa sezonunda Japonya’nın kilit rol oynayacağını ve Asya ülkesinin kripto para sektöründe küresel bir lider olarak ön plana çıkacağını ifade etti.