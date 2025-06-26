Hong Kong merkezli kripto altyapı şirketi Nano Labs, Binance Coin (BNB) satın almak üzere 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Şirket, bu hamleyle BNB’nin dolaşımdaki arzının yüzde 5 ila yüzde 10’unu rezerv varlık olarak elinde tutmayı hedefliyor.

Nasdaq’ta işlem gören ve özellikle madencilik çipleriyle tanınan Nano Labs, daha önce Bitcoin’i rezerv varlık olarak benimseyerek 5,5 milyon dolarlık BTC alımı gerçekleştirmişti. Yeni strateji kapsamında şirketin hedefi, toplamda 1 milyar dolarlık BNB yatırımı gerçekleştirmek olacak.

Finansman, 360 gün vadeli tahvillerle sağlanacak. Bu tahvillerin vade sonunda, hisse başına 20 dolardan Nano Labs hisselerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Binance kurucusu Changpeng Zhao, yatırımı desteklediğini belirtti ancak sürece bağlı hiçbir kuruluşunun finansmana katılmadığını vurguladı.

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Hong Kong Hamlesi: Stablecoin Lisansı Yolda

Nano Labs ayrıca Hong Kong’un yeni yürürlüğe girecek Stablecoin Yasası kapsamında lisans başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Bitcoin ve BNB odaklı stablecoin altyapısı kurmayı planlıyor. Bu girişim, Hong Kong’un düzenlemeye tabi kripto pazarında aktif rol alma stratejisini güçlendiriyor.

BNB Sınırlı Tepki Verdi

Yatırım duyurusunun ardından Nano Labs hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 163 oranında artış gösterdi. Buna karşılık BNB fiyatı yalnızca yüzde 3,3 yükselerek 638 dolar seviyesine çıktı. Ancak token hâlâ geçen haftaya göre yüzde 2,5, son bir aya göre ise yüzde 3,5 oranında düşüş pozisyonunda konumlanıyor.

Teknik analizlere göre BNB, Mayıs sonunda 692 dolarlık direnç seviyesinden reddedildikten sonra düşüş eğilimine girdi. Şu anda 630 ve 600 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Nano Labs’in kararlı yatırım hamlesi, BNB için temelde destekleyici bir gelişme olsa da token’ın yeniden yükselişe geçerek Aralık 2024’te gördüğü 788,84 dolarlık zirveye ulaşması için piyasanın genel seyrinin de güçlenmesi gerekiyor.