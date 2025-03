BNB Chain, Ethereum uyumluluğunu artıracak Pascal Hardfork’u 20 Mart’ta gerçekleştiriyor.

BNB Chain, ana ağında gerçekleştireceği Pascal Hardfork için tarihini açıkladı. Binance destekli blockchain ağı, X platformundaki duyurusunda, test ağında başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından merakla beklenen güncellemenin artık hazır olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Pascal Hardfork, BNB Chain’in Ethereum uyumluluğunu artıracak ve geliştiricilere daha fazla esneklik sunacak. Güncellemeyle gelecek en önemli özelliklerden biri olan EIP-7702 akıllı sözleşme cüzdanları, test ağında başarıyla uygulandı.

BNB Chain's Pascal Hardfork is coming to Mainnet on Mar 20!

This upgrade brings EIP-7702 smart contract wallets, better EVM compatibility, and improved developer flexibility.

Here’s what you need to know 🧵👇 pic.twitter.com/7nHLRL8U8e

— BNB Chain (@BNBCHAIN) March 7, 2025