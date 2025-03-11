BNB Chain, Ethereum uyumluluğunu artıracak Pascal Hardfork’u 20 Mart’ta gerçekleştiriyor.

BNB Chain, ana ağında gerçekleştireceği Pascal Hardfork için tarihini açıkladı. Binance destekli blockchain ağı, X platformundaki duyurusunda, test ağında başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından merakla beklenen güncellemenin artık hazır olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Pascal Hardfork, BNB Chain’in Ethereum uyumluluğunu artıracak ve geliştiricilere daha fazla esneklik sunacak. Güncellemeyle gelecek en önemli özelliklerden biri olan EIP-7702 akıllı sözleşme cüzdanları, test ağında başarıyla uygulandı.

BNB Chain's Pascal Hardfork is coming to Mainnet on Mar 20! This upgrade brings EIP-7702 smart contract wallets, better EVM compatibility, and improved developer flexibility. Here’s what you need to know 🧵👇 pic.twitter.com/7nHLRL8U8e — BNB Chain (@BNBCHAIN) March 7, 2025

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“BNB Chain test ağı, Pascal Hardfork ile EIP-7702’yi başarılı bir şekilde entegre etti. Bu sayede, bu EVM yükseltmesini benimseyen en erken blockchain ağlarından biri oldu.”

EIP-7702 ile Akıllı Cüzdanlar Güçleniyor

EIP-7702, Ethereum cüzdanlarının geçici olarak akıllı sözleşme yeteneklerine sahip olmasını sağlayan bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu özellik, Ethereum’un yaklaşan Pectra güncellemesinin bir parçası olup, cüzdanların toplu işlem yürütmesine ve harcama limitleri belirlemesine olanak tanıyacak.

Ayrıca, çoklu imza (multisig) desteği ve gazsız işlemler ile güvenliği artırması bekleniyor. Gelişmeler, Web3 ekosistemine yeni kullanıcıların dahil olmasını kolaylaştırırken, genel kullanıcı deneyimini de iyileştirecek.

Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao, güncellemeyi “önemli bir hardfork” olarak tanımladı.

Node Operatörleri ve Geliştiriciler İçin Güncelleme Uyarısı

Hardfork tarihi duyurusu, BNB Chain ekosistemindeki node operatörleri, borsalar ve doğrulayıcıların teknolojilerini ve yazılımlarını güncellemeleri için yeterli süre tanıyor.

BNB Chain’in açıklamasına göre:

BNB Smart Chain (BSC) node operatörleri ve doğrulayıcılar, 20 Mart’tan önce v1.5.7 sürümüne güncelleme yapmalı.

opBNB kullanıcıları ise v0.5.6 sürümüne geçmeli.

Geliştiriciler, yeni işlem türlerine uyum sağlamak için merkeziyetsiz uygulamalarını (dApp) test etmeli ve güncellemelidir.

Aksi takdirde, eski sürümde kalan node’lar hardfork sonrası senkronizasyon dışı kalabilir.

2025 İçin Planlanan Yeni Hardfork’lar

Pascal Hardfork’un ardından, BNB Chain 2025 yılı için iki büyük hardfork daha planlıyor:

Nisan 2025’te gerçekleştirilmesi beklenen Lorentz Hardfork ile blok üretim süresi 1.5 saniyeye düşürülecek. Haziran 2025’te gelmesi beklenen Maxwell Hardfork ise blok süresini 0.75 saniyeye indirecek, böylece işlem hızında ciddi bir artış sağlanacak.