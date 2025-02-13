BNB Chain, 2025 için planladığı güncellemeyle, milisaniyelik blok süreleri, gas ücreti olmadan işlem yapabilme ve yapay zeka destekli araçlar sunacağını duyurdu.

Daha Hızlı İşlemler ve Gas Ücreti Olmadan Ödeme Dönemi

Binance’in kurucularından ve eski CEO’su Changpeng Zhao, 11 Şubat’ta X platformunda yaptığı paylaşımda, bu güncellemenin daha hızlı blok süreleri, gas ücreti olmayan işlemler ve yeni yapay zeka entegrasyonlarını içereceğini doğruladı.

2025 güncellemesiyle birlikte, blok süreleri üç saniyeden milisaniye seviyesine düşürülecek, böylece ağ, günlük 100 milyon işleme kadar kapasiteye ulaşabilecek.

BNB Chain, ayrıca gas ücreti olmadan işlem yapabilme özelliğini genişletiyor. 2024’te Megafuel ile stablecoin işlemlerinde başlatılan bu özellik, tüm işlemleri kapsayacak şekilde genişletilecek. Kullanıcılar, işlem ücretlerini stablecoin veya diğer BEP-20 tokenları ile ödeyebilecek.

Bu yeni mekanizma, EIP-7702 tabanlı paymaster çözümleri ile güçlendirilerek yıl içinde ağa dahil edilecek.

Güvenlik ve MEV Saldırılarına Karşı Önlemler

Kasım 2024’te, BNB Chain’deki blokların yüzde otuz beş buçuğu saldırılardan etkilendi. Bu sorunla başa çıkmak için BNB Chain, kötü niyetli Maksimum Çıkarılabilir Değer (MEV) saldırılarını önlemeyi hedefliyor.

Bu önlem kapsamında, BSC doğrulayıcıları, daha iyi koordinasyon sağlamak, blok oylaması ve dağıtımını optimize etmek ve mempool maruziyetini azaltmak için birlikte çalışacak.

Yapay Zeka Entegrasyonu ve Geliştirici Araçları

BNB Chain, akıllı cüzdanlarına yapay zeka çözümleri entegre ederek daha iyi anahtar yönetimi, toplu işlemler ve paymaster’lar aracılığıyla tam gas sponsorluğu sunacak. Ayrıca, cüzdanlarda yer alan yapay zeka asistanları, kullanıcılara finansal yönetim ve fiyat karşılaştırmaları konusunda yardımcı olacak.

VeriDAOs gibi protokoller aracılığıyla, yapay zekanın merkeziyetsiz veri yönetiminde kullanılması ve güvenli veri geliri sağlanması hedefleniyor. Buna ek olarak, güvenli yapay zeka işlemleri ve kullanıcı verilerinin korunması için güvenilir yürütme ortamları (TEEs) ve retrieval-augmented generation (RAG) teknolojileri uygulanacak.

Ayrıca, memecoin ekosistemine desteğin sürdürüleceği ve bu alanda araç sağlayıcılarla yakın işbirliği yapılacağı açıklandı.