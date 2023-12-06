Bloomberg analistleri Bitcoin (BTC) fiyatının 50.000 dolar ile 500.000 dolar aralığına yükseleceğini tahmin ediyor.

Özet:

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) kısa bir süre önce 44.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesine ulaştı. Bloomberg analistleri de Bitcoin’deki son fiyat hareketliliklerine kayıtsız kalamadı ve lider kripto para biriminin 50.000 dolar ile 500.000 dolar aralığına yükseleceği tahmininde bulundu.

Bloomberg analistleri bu fiyat tahminine dayanak olarak makroekonomik faktörleri ve spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayını gösterdi. Bitcoin’de bir sonraki boğa sezonunun 2021 yılındakinden çok daha güçlü olacağı ve spot Bitcoin ETF’leri aracılığıyla sektöre çok daha büyük sermaye girişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Bitfinex analistleri ise Bitcoin’in 31.000 dolar altına gerilemesi durumunda kritik fiyat düzeltmelerinin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Bitcoin’de Boğa Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Kripto para yatırımcıları bu yılki yılbaşı hediyelerini erkenden aldı. Bitcoin kısa bir süre önce 44.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesini kaydetti. TradingView verilerine göre Bitcoin (BTC) son 7 günlük zaman diliminde %17’nin üzerinde değer kazandı.

Bitcoin’in son dönemde yaşadığı yükselişle birlikte analistler ve uzmanlardan gelen fiyat tahminlerinin sayısı da ciddi şekilde arttı. Bitcoin fiyat tahmininde bulunan isimlere kısa bir süre önce Bloomberg analistleri de eklendi. Bloomberg analistleri, yayınladıkları yakın tarihli bir raporda Bitcoin (BTC) fiyatının 50.000 dolar ile 500.000 dolar aralığına yükseleceğini tahmin etti.

Miller Tabak & Co’nun Baş Piyasa Stratejisti Matt Maley de yapılan son Bitcoin fiyat tahminlerine atıfta bulunarak piyasanın yeniden çılgına döndüğünü ifade etti ve yatırımcıların piyasa hissiyatındaki hızlı değişime vurgu yaptı. Matt Maley yaşanan son gelişmeleri şöyle yorumladı:

Bitcoin’deki 2020-2021 yıllarında yaşanan güçlü yükselişlerin nedeninin o dönemde pandemi nedeniyle sisteme sokulan yüksek miktardaki likidite olduğunu düşünüyorum. Yeniden büyük bir likidite girişi yaşanmazsa yapılan tahminlerin boş bir hayal olarak kalacak.

Bloomberg analistlerinin 500.000 dolarlık Bitcoin fiyat tahmini, şimdiye kadar yapılan birçok tahmine kıyasla oldukça yüksek. Birçok önde gelen analist ve uzman, Bitcoin’in 2024 yılında 50.000 dolar ile 100.000 dolar aralığında işlem göreceğini öngörüyor. Bununla birlikte SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi durumunda BTC fiyatının 1 milyon doların üzerine yükselebileceğini öngören tahminler de var.

Bitcoin bir ayda %24,4, son 3 ayda ise yaklaşık %70 oranında değer kazandı. Elbette bu yükselişi tetikleyen birçok farklı neden var. Makroekonomik faktörler, ABD’nin enflasyona yönelik hamleleri ve BlackRock gibi önde gelen kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması.

Uzun süredir devam eden ayı sezonunun ardından Bitcoin toparlanmaya başladı. 2022 yılındaki çöküşlerin ve iflasların ardından Bitcoin 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %165 oranında değer kazandı. Ancak buna rağmen bazı analistler, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyarıyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Bitfinex analistleri, Bitcoin’in 31.000 doların altına gerilemesi durumunda sert bir düşüş yaşanabileceğini düşünüyor.