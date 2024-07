Solana ETF’ler ne zaman işleme açılacak?

Kripto para piyasalarında 2024’te adeta ETF fırtınası esiyor. Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), yıllar süren beklemenin ardından ocak ayında işleme açıldı.

BTC, spot ETF’lerin listelenmesiyle halving’den önce fiyat rekoru kırarken, Bitcoin ETF’leri Ethereum ETF başvuruları izledi. Ethereum ETF başvuruları Temmuz 2024 itibarıyla hala değerlendiriliyor.

Varlık yönetim şirketlerinin bir sonraki seçimi Solana oldu. VanEck ve 21Shares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) haziran ayında spot Solana ETF için başvuruda bulundular.

ETF’lerin listeleneceği Şikago Opsiyon Borsası (Cboe), ETF başvurusunun ikinci aşaması olan 19b-4 formlarını da 9 Temmuz’da SEC’e sundu.

Peki Solana ETF’ler ne zaman listelenir? Uzmanlara göre ETF’lerin onay alması için hangi koşulların gerçekleşmesi gerek?

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, mevcut düzenlemeleri yorumlayarak Solana ETF’ler için tarih verdi. Balchunas’a göre Solana ETF’ler, onay almaları halinde en geç Mart 2025’te işleme açılacak.

SEC’in ETF başvurularını birkaç kez erteleme hakkı bulunuyor, fakat ilk başvuru tarihinden itibaren en geç 240 gün içinde ret veya onay kararını kesin olarak vermesi gerekiyor.

Balchunas, asıl önemli tarihin kasım ayı olduğuna dikkat çekti. ABD’de kasım ayında başkanlık seçimleri gerçekleşecek.

Analiste göre Demokrat aday Joe Biden seçilirse, ETF başvuruları reddedilecek. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçilmesi halinde ETF’ler onay alacak.

First SOL ETF filing in the U.S. Will be interesting to see if other issuers immediately follow suit. Early thoughts are that this only has a shot to launch sometime in 2025 if we have a new admin in the White House and SEC. Even then not guaranteed. https://t.co/I1yoWNpdd4

— James Seyffart (@JSeyff) June 27, 2024