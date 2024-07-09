Solana ETF’ler ne zaman işleme açılacak?

Kripto para piyasalarında 2024’te adeta ETF fırtınası esiyor. Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), yıllar süren beklemenin ardından ocak ayında işleme açıldı.

BTC, spot ETF’lerin listelenmesiyle halving’den önce fiyat rekoru kırarken, Bitcoin ETF’leri Ethereum ETF başvuruları izledi. Ethereum ETF başvuruları Temmuz 2024 itibarıyla hala değerlendiriliyor.

Varlık yönetim şirketlerinin bir sonraki seçimi Solana oldu. VanEck ve 21Shares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) haziran ayında spot Solana ETF için başvuruda bulundular.

ETF’lerin listeleneceği Şikago Opsiyon Borsası (Cboe), ETF başvurusunun ikinci aşaması olan 19b-4 formlarını da 9 Temmuz’da SEC’e sundu.

Peki Solana ETF’ler ne zaman listelenir? Uzmanlara göre ETF’lerin onay alması için hangi koşulların gerçekleşmesi gerek?

Solana ETF İçin Trump Gerekli

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, mevcut düzenlemeleri yorumlayarak Solana ETF’ler için tarih verdi. Balchunas’a göre Solana ETF’ler, onay almaları halinde en geç Mart 2025’te işleme açılacak.

SEC’in ETF başvurularını birkaç kez erteleme hakkı bulunuyor, fakat ilk başvuru tarihinden itibaren en geç 240 gün içinde ret veya onay kararını kesin olarak vermesi gerekiyor.

Balchunas, asıl önemli tarihin kasım ayı olduğuna dikkat çekti. ABD’de kasım ayında başkanlık seçimleri gerçekleşecek.

Analiste göre Demokrat aday Joe Biden seçilirse, ETF başvuruları reddedilecek. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçilmesi halinde ETF’ler onay alacak.

First SOL ETF filing in the U.S. Will be interesting to see if other issuers immediately follow suit. Early thoughts are that this only has a shot to launch sometime in 2025 if we have a new admin in the White House and SEC. Even then not guaranteed. https://t.co/I1yoWNpdd4 — James Seyffart (@JSeyff) June 27, 2024

Bloomberg’in bir diğer ETF analisti James Seyffart da Balchunas ile benzer görüşlere sahip. Henüz S-1 formları SEC’e sunulmadan önce başvuruları yorumlayan Seyffart, Beyaz Saray yönetiminin değişmesi halinde bile Solana ETF’lerin en erken 2025’te işleme açılacağını söyledi.

Biden’ın başkanlık sürecinde SEC, çok sayıda kripto paranın menkul kıymet olduğunu iddia ederek, bu kripto paralar ile iş yapan şirketlere dava üstüne dava açtı.

Son dönemde kripto dostu açıklamalarıyla öne çıkan Trump ise sektörün önde gelen isimlerinden destek görüyor.

İlgili: Solana (SOL) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Solana, yeni ETF başvurularından pek etkilenmedi. Kripto para piyasasının geneliyle birlikte yatay seyreden SOL, haber yayın saati itibarıyla 140 dolardan işlem görüyor.