Bloomberg’in “Odd Lots” podcast’inin sunucusu Joe Weisenthal, XRP fiyatındaki ani yükselişlerin Bitcoin için lokal zirveleri işaret ettiğini öne sürdü. Tecrübeli finans yorumcusuna göre, XRP’nin sert yükseldiği dönemler, piyasalarda aşırı iyimserliğin zirve yaptığı anlara denk geliyor.

XRP Rekor Kırdı, Bitcoin Takip Etti

16 Ocak 2025’te XRP, Bitstamp borsasında 3,40 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, 2024’ün son çeyreğinde yaşanan güçlü rallinin ardından geldi. Sadece dört gün sonra, 20 Ocak’ta Bitcoin de 108.786 dolarla zirve yaptı ve piyasalarda güçlü bir iyimserlik dalgası oluştu.

Ancak XRP, bu seviyeden bu yana %47 oranında değer kaybetti. Düşüşün sebepleri arasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kriptoya yönelik olumlu tavrına olan ilginin azalması ve bireysel yatırımcı talebinin düşmesi gösteriliyor.

XRP, Bitcoin ve Risk İştahı Arasındaki Bağlantı

XRP, fiyat hareketlerinde Bitcoin ile yüksek korelasyon gösteriyor. Bitcoin ise özellikle “risk iştahının” yüksek olduğu dönemlerde ABD borsalarıyla senkronize hareket ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD borsalarında yaşanan tarihi çöküşe rağmen Bitcoin bir süre dayanıklılık göstermeyi başardı. Ancak pazar günü yaşanan sert satışlarla birlikte 80.000 doların altına sarktı. CoinGecko verilerine göre şu anda 76.896 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ayı Sezonu Başladı mı?

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’in teknik olarak hâlâ boğa piyasasında olduğunu savunuyor. Gerekçe olarak, piyasa değerinin sabit kalmasına rağmen gerçekleşen piyasa değerinin artmasını gösteriyor. Bu durum, güçlü satış baskısı nedeniyle büyük alımların bile fiyatı yukarı taşıyamadığını ortaya koyuyor.

Öte yandan finans yorumcusu Peter Schiff, Bitcoin dahil tüm kripto paraların daha da düşeceğini iddia etti:

“Hiçbir token’ın, Bitcoin dahil, gerçek bir değeri yok. Bu yüzden hepsi çok daha fazla düşecek.”