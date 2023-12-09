Bloomberg, Bitcoin’in her portföyde küçük bir yeri hak ettiğini ancak bununla birlikte normal insanların Bitcoin konusunda temkinli davranmalarının haklı gerekçelerini olduğunu belirtiyor.

Bloomberg’e göre Bitcoin’in bu yılki olağanüstü performansına rağmen normal bir insanın yatırım portföyündeki yeri hala tartışmaya açık. Finansal analist ve kripto para danışmanı Aaron Brown bu konuyla ilgili olarak Bloomberg’de Cuma günü bir köşe yazısı yayınladı.

Bitcoin’deki Fiyat Dalgalanmaları İyi Bir Şey mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bu yılın başından bu yana %165 oranında değer kazandı. Dolayısıyla Bitcoin (BTC) 2022 yılında yaşadığı sert düşüşlerin izlerini neredeyse tamamen sildi. Aaron Brown, bu tür yükselişlerin Bitcoin için normal kabul edilebileceğini ifade ediyor.

Brown’a göre Bitcoin yeni yatırımcıları kendine çekmek için gerekli cazibeye sahip ve artık yüksek fiyat dalgalanmaları Bitcoin için bir dezavantaj değil. Bununla birlikte Aaron Brown Bitcoin’in piyasadaki temel olaylar karşısındaki öngörülemez tepkileri, Bitcoin’i normal yatırımcılar için korkunç bir tercihe dönüştürdüğünü söyledi.

Bitcoin’in Değer Önermesi

Aaron Brown temel değer açısından bile Bitcoin’in sorgulanması gerektiğine inanıyor. Aaron Brown’a göre Bitcoin, fiat ve stabilcoin’lere kıyasla para birimi olarak benimsenmedi ve BTC’nin erişim sunduğu kripto ekonomisindeki araçlara yönelik talep de tutarsız.

Aaron Brown opsiyonlar, borç verme ve saklama gibi geleneksel ve düzenlenmiş finansal hizmetlerin sayısının artmasıyla Bitcoin’in düzenlemeler konusunda ilerleme katettiğine inanıyor. Kripto paraların vergilendirilmesi ve yasalar konusundaki sorunlar da büyük ölçüde çözülmüş gibi görünüyor. Öte yandan önümüzdeki 1 ay içerisinde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Aaron Brown Bloomberg’de kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kripto paralara şüpheyle yaklaşan geleneksel yatırımcıların bile portföylerinde Bitcoin’e küçük bir pay ayırıp unutmalarının gerekeceği zamanlara çok yakınız. Kripto paraların değeri hala sıfıra gerileyebilir ancak yukarıya gitme potansiyeli hala yüksek, bu nedenle Bitcoin’in yer almadığı bir portföy, dengesiz bir portföy demektir.