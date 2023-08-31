Grayscale davasının ABD SEC aleyhine sonuçlanmasının ardından analistler, spot Bitcoin ETF’si için onay alma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Grayscale bu yılın başlarında SEC’e açtığı davayı kazandı. SEC’in bu davayı kaybetmesinin ardından analistler, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakma olasılığının daha da arttığına inanıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Onaylanma Şansı Arttı

Bloomberg analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, Grayscale’ın SEC karşısında kazandığı yasal mücadeleyi önemli bir zafer olarak yorumladı. Analistler bu gelişmenin Amerika Birleşik Devletleri’nde spot ETF için onay şansının arttığını açıkladı.

29 Ağustos’ta ABD Temyiz Mahkemesi Grayscale’ın 2023 yılında SEC’e açtığı davada Grayscale lehine karar verdi. ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale tarafından yapılan başvuruyu incelemeyi reddetmesine ilişkin kararı bozdu. Grayscale, Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Bloomberg analisti Eric Balchunas daha önce yaptığı açıklamada bu gelişmeyle birlikte ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalinin %75’e ulaştığını ifade etti. Balchunas yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

James Seyffart ve ben, spot bitcoin ETF’lerinin bu yıl piyasaya sürülme ihtimalini %75’e yükseltiyoruz (2024’ün sonuna kadar %95). Grayscale zaferinden önce bu oran %65 olsa da kararın oybirliği ile alınması ve bağlayıcılığı beklentilerin ötesindeydi ve SEC’e çok az hareket alanı bıraktı.

Bloomberg analisti bu kararın ETF’lerin onaylanmasının 2024 yılının sonlarına sarkma olasılığını önemli ölçüde azalttığını bildirdi. Dolayısıyla analistlere göre ETF’ler konusundaki gelişmeler büyük olasılıkla 2024 yılının ikinci çeyreğindeki blok ödülü yarılanmasından önce gerçekleşebilir.

Önde gelen geleneksel finans kurumları tarafından yapılan spot Bitcoin ETF’leri için karar tarihleri yaklaşıyor. CryptoPotato olarak 30 Ağustos’ta bildirdiğimiz üzere SEC, Bitwise’ın başvurusuna ilişkin kararını 1 Eylül’de, BlackRock, Invesco, WisdomTree ve VanEck tarafından sunulan diğer dört başvuruya ilişkin kararını ise 2 Eylül Cumartesi günü açıklayacak.

Öte yandan kripto para topluluğu, BlackRock ve Fidelity gibi önde gelen dev geleneksel finans kurumlarının işin içine girmesiyle SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakma olasılığının arttığına inanıyor.