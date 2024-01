Önde gelen analistlere göre blok ödülü yarılanması öncesi Bitcoin’deki düşüş trendi son bulmak üzere.

Bitcoin (BTC) fiyatı blok ödülü yarılanması tarafından tetiklenen dört yıllık piyasa döngülerini takip ediyor. Şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde astronomik yükselişler yaşandı.

Kripto para analisti Rekt Capital 30 Ocak’ta yaptığı açıklamada Bitcoin (BTC) fiyatındaki geri çekilmelerin önümüzdeki iki hafta içerisinde son bulacağını ifade etti.

Bitcoin’de (BTC) blok ödülü yarılanmasına 3 aydan daha kısa bir süre kaldı. Bitcoin blok ödülü yarılanmasının 22 Nisan tarihinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2020 yılındaki blok ödülü yarılanmasından önce de benzer bir geri çekilme yaşanmıştı. O dönemde Bitcoin (BTC) fiyatı 9.500 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 2020 yılının Mart ayında koronavirüs pandemisi kaynaklı bir siyah kuğu olayı yaşandı ve BTC fiyatında korkunç bir düşüş gerçekleşti. Ancak önümüzdeki aylarda korkunç bir şey yaşanmadığı sürece bu denli bir düşüşün gerçekleşmesi pek olası değil.

#BTC

Time is running out

The Pre-Halving period (orange) where pullbacks tend to occur is ending in two weeks

Only two weeks left for any downside before the Pre-Halving rally period begins (light blue)$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/stREAAXJ2X

— Rekt Capital (@rektcapital) January 29, 2024