Önde gelen analistlere göre blok ödülü yarılanması öncesi Bitcoin’deki düşüş trendi son bulmak üzere.

Bitcoin (BTC) fiyatı blok ödülü yarılanması tarafından tetiklenen dört yıllık piyasa döngülerini takip ediyor. Şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde astronomik yükselişler yaşandı.

Kripto para analisti Rekt Capital 30 Ocak’ta yaptığı açıklamada Bitcoin (BTC) fiyatındaki geri çekilmelerin önümüzdeki iki hafta içerisinde son bulacağını ifade etti.

Bitcoin’de (BTC) blok ödülü yarılanmasına 3 aydan daha kısa bir süre kaldı. Bitcoin blok ödülü yarılanmasının 22 Nisan tarihinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2020 yılındaki blok ödülü yarılanmasından önce de benzer bir geri çekilme yaşanmıştı. O dönemde Bitcoin (BTC) fiyatı 9.500 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 2020 yılının Mart ayında koronavirüs pandemisi kaynaklı bir siyah kuğu olayı yaşandı ve BTC fiyatında korkunç bir düşüş gerçekleşti. Ancak önümüzdeki aylarda korkunç bir şey yaşanmadığı sürece bu denli bir düşüşün gerçekleşmesi pek olası değil.

#BTC Time is running out The Pre-Halving period (orange) where pullbacks tend to occur is ending in two weeks Only two weeks left for any downside before the Pre-Halving rally period begins (light blue)$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/stREAAXJ2X — Rekt Capital (@rektcapital) January 29, 2024

Analistler, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC fiyatının 34.000 dolar ile 36.000 dolar aralığına gerileyebileceğini tahmin ediyordu. Ancak Bitcoin’de bu denli büyük bir düşüş yaşanmadı, varlık geride bıraktığımız hafta 38.500 doların altına geriledikten sonra hızla toparlandı.

Rekt Capital ayrıca Bitcoin blok ödülü yarılanmasının 5 evresini yayınladı. Rekt Capital’e göre bu aşamalar şu şekilde: 126 günlük yarılanma öncesi dönem, 63 günlük yarılanma öncesi ralli dönemi, şu an içerisinde bulunduğumuz 77 günlük yarılanma öncesi fiyat düzeltmesi dönemi, 147 günlük kümülasyon dönemi ve yaklaşık 1 yıl sürebilen parabolik yükseliş trendi yer alıyor.

Yarılanma sonrasında Bitcoin’de astronomik yükselişlerin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle analistler son dönemde 100.000 dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen birçok fiyat tahmini yaptı. Bunlardan sonuncusu SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci’den geldi.

Dragonfly yönetici ortağı ‘Haseeb’ ise bireysel yatırımcıların henüz piyasaya dahil olmadığını iddia etti. Haseeb bu öngörüsünü önceki boğa sezonu zirvelerine kıyasla şu an düşük seviyelerde olan Coinbase uygulamasının popülaritesine dayandırdı.

Bitcoin (BTC) Fiyatında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman diliminde Bitcoin (BTC) 44.000 dolar sınırına dayandı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,5 oranında değer kazanan BTC 43.488 dolar bandında işlem görüyor.

12 Ocak’tan bu yana düşüş trendinde olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23 Ocak’ta 38.500 dolarına altına geriledikten sonra %10’un üzerinde değer kazandı.

Bitcoin (BTC) fiyatı şu anda 44.000 dolar direnciyle karşı karşıya.