Block, 2023 yılında Cash App uygulaması aracılığıyla yapılan Bitcoin işlemlerinden 205 milyon dolar brüt kâr ve 9,5 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin finansal hizmetler şirketi Block, 2023 yılının son çeyreğinde Cash App aracılığıyla yapılan Bitcoin satışlarından 66 milyon dolar brüt kâr elde ettiklerini açıkladı.

22 Şubat’ta yayınlanan son çeyrek finansallarına göre Block’un gelirleri bir önceki yıla kıyasla %90’lık önemli bir artış yaşadı.

Block’un Gelirleri 2,5 Milyar Dolara Ulaştı

Açıklanan finansal raporlara göre Block’un 2023 yılı son çeyrek geliri 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %37 oranında arttı.

Block’un 2023 yılında Bitcoin işlemlerinden elde ettiği gelir, 2022 yılına kıyasla %34 oranında artarak 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu işlemlerden elde edilen brüt kâr ise %31’lik yükselişle 205 milyon dolara ulaştı.

Block’un gelirlerindeki artışın en önemli nedenlerinden birinin de BTC fiyatındaki yükselişle birlikte varlığa yönelik ilginin artması olduğu söylenebilir.

Jack Dorsey’nin şirketi Block, 2020 ve 2021 yıllarında Bitcoin’e sırasıyla 50 milyon dolar ve 170 milyon dolarlık yatırım yaptı. En son verilere göre Block’un rezervlerinde 413 milyon dolarlık 8.027 BTC bulunuyor.

Block tarafından geliştirilen mobil ödeme uygulaması Cash App, kullanıcılarının akıllı telefonları ve tarayıcıları aracılığıyla BTC işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Jack Dorsey’nin Bitcoin Serüveni

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, 2018 yılından bu yana Bitcoin’in önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Bitcoin’e yatırım yapan ve Cash App’e Bitcoin desteği ekleyen Dorsey, ayrıca bir merkezsiz Bitcoin borsası geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Jack Dorsey liderliğindeki Block, müşterilerinin sahip oldukları Bitcoin’leri doğrudan saklamalarına olanak sağlamak için de bir gözetimsiz Bitcoin cüzdanı geliştiriyor.

Jack Dorsey ayrıca Kenya ve Malawi gibi ülkelere ekonomik enerji çözümleri sağlamak için bir Bitcoin madencilik şirketine yatırım yaptı.