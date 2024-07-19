İflas eden kripto kredi şirketi, bu ay Coinbase yoluyla müşterilerine iade yapmaya başlayacak.

BlockFi, müşterilerine varlıklarını teslim etme sürecinde önemli bir gelişme duyurdu. Kredi şirketi, çarşamba günü X üzerinde paylaştığı gönderide ilk ara dağıtımın bu ay Coinbase yoluyla başlayacağını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak iade süreci, BlockFi’a göre partiler halinde yürütlecek ve müşterilere sırayla iade yapılacak. İadeye uygun müşteriler, BlockFi hesaplarına bağlı e-postalar yoluyla bilgilendirilecek.

ABD’li Olmayan Müşteriler Kısıtlandırıldı

BlockFi, ABD dışında ikamet eden müşterilerin yeni düzenlemeler nedeniyle varlıklarını teslim alamayacaklarını belirtti.

Kredi şirketi çeşitli hizmetlerini kullanmış müşterilerine varlıklarını etkili bir şekilde iade edebilmek için mayıs ayında Coinbase ile anlaştı. Şirket, o dönemde yaptığı açıklamada Coinbase hesabı açamayanların geri ödemeyi nakit olarak alacağını söylemişti.

BlockFi, geçtiğimiz aylarda cüzdan ürünündeki 500 milyon dolarlık kriptoyu 130 bin müşterisine iade etti.

İflas Süreci Sona Eriyor

BlockFi, Ekim 2023’te geri ödeme sürecini başlattı. Kredi şirketi, faiz veren Earn hesabı sahiplerine varlıklarının yüzde 39,4 ile 100 kadarının iade edileceğini açıklamıştı.

Şirket, Kasım 2022’de FTX skandalının patlak vermesinin ardından iflas başvurusunda bulundu. FTX, kendi iflasından önce BlockFi’ı kurtarma sözü vermişti. BlockFi, iflas başvurusunda 100 binden fazla kişiye 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında borçlu olduğunu söylemişti.

BlockFi, geri ödenecek varlık değerini artırabilmek için hala FTX ve Alameda Research ile görüşüyor. Kredi şirketinin bu şirketlerden alacağı yaklaşık 875 milyon dolar bulunuyor.