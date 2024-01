Big Blockchain Game List tarafından derlenen veriler, 2023 yılında başlatılan blockchain oyunlarının %30’undan fazlasının sonlandırıldığını gösteriyor.

Projeler, faaliyetlerini sonlandırmalarına gerekçe olarak yatırım toplama konusundaki zorlukları ve kripto para piyasasındaki ayı sezonunu gösterdi.

Big Blockchain Game List’in verilerine göre 2024 yılının Ocak ayı itibariyle listede 334’ü şu anda yayında olan ve 577’si halen geliştirilmekte olan 911 oyun yer alıyor.

Blockchain Oyunları Zor Durumda

Big Blockchain Game List’in raporu, 2021’deki lansmanından bu yana listelenen toplam 1.318 blockchain tabanlı oyunun yaklaşık %31’ine denk gelen 407 oyunun kepenk kapattığını ve kaderine terk edildiğini gösteriyor. Resmen faaliyetlerini sonlandırdığını duyuran oyunlar, gerekçe olarak yatırım toplama konusundaki zorlukları ve kripto para piyasasındaki ayı sezonunu gösteriyor.

Bununla birlikte bazı projeler ise resmi duyuru bile yapmadan faaliyetlerini sonlandırmayı tercih etti.

2023’ün ikinci yarısında, durdurulan 162 oyunun %17’si çoklu zincir olarak destekli projelerdi. Bu da birden fazla blockchain ağında faaliyet gösteren oyunlara yönelik artan trendi gösteriyor. Tek bir blockchain üzerinde çalışan oyunlar arasında BNB ve Polygon ağlarında terk edilen oyunların oranı ise sırasıyla %11 ve %10 seviyelerinde. Bu oran Ethereum, Sui ve Solana’nın her birinde ise %6.

2023 yılında durdurulan oyunlar arasında en dikkat çeken örneklerden biri ise 2022 yılında 15 milyon dolar ve 2023 yılında 40 milyon dolar yatırım toplayan yüksek profilli oyun Goals oldu. Kayda değer miktarda yatırım toplamasına rağmen Goals oyunu blockchain entegrasyonunu sonlandırdı.

Yeni Blockchain Oyunları

Big Blockchain Game List, 2023 yılının son çeyreğinde 65 yeni oyunu listesine dahil etti. Bu oyunların %11’lik kısmı çoklu zincir desteğine sahipti. Tek bir blockchain üzerinde çalışan oyunlar konusunda en büyük büyüme Arbitrum ağında %9’la kaydedildi. Onu sırasıyla her biri %8 oranında büyüyen Optimism, Immutable ve Ethereum (her biri %8) ile her biri %6 oranında büyüyen StarkNet ve Avalanche takip etti.

Blockchain Game Alliance tarafından blockchain oyun şirketlerindeki 526 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen bir ankete göre katılımcıların %19,8’i, 2024 yılında geleneksel oyun stüdyolarının web3 oyun alanına girişinde büyük bir etki yaratacağına inanıyor.

Animoca Brands’in yönetim kurulu başkanı Yat Siu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 2024 yılının blockchain tabanlı oyun sektörü için bir temizlik yılı olacağını ifade etti ve 2023 yılındaki olumsuzluklara rağmen 2024 yılına dair iyimserliğini dile getirdi.