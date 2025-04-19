Pi Network, uzun süredir beklenen Ana Ağ Geçişi Yol Haritasını sonunda açıkladı.

Plan kapsamında milyonlarca kullanıcı -yani “Pioneer”lar- açık ağa geçiş yapacak. Ayrıca, doğrulanan kullanıcılar için referans ödülleri gibi bazı yeni teşvikler de devreye girecek. Ancak yol haritasında herhangi bir tarih verilmemesi toplulukta ciddi hayal kırıklığı yarattı.

Geçiş üç aşamada gerçekleşecek:

İlk etapta, onaylanmış kazançlar aktarılacak. Bunlar; madencilik ödülleri, güvenlik çemberi gelirleri, kilitleme bonusları, uygulama kullanım ödülleri ve bazı düğüm (Node) kullanıcılarına ait gelirlerden oluşuyor. İkinci aşama, yalnızca KYC (kimlik doğrulaması) sürecini tamamlamış kullanıcılar için referans ödüllerini kapsayacak. Bu adım, mevcut sürümdeki geçiş kuyruğu tamamlandığında başlayacak. Son aşamada ise düzenli aralıklarla otomatik geçişler yapılacak. Bu geçişlerin aylık ya da üç aylık olabileceği belirtiliyor. Ancak yine kesin bir tarih açıklanmadı.

Topluluk Tepkili: “Nerede Bizim Pi’lerimiz?”

Yol haritasında eksik bırakılan pek çok detay, kullanıcıları tedirgin ediyor. Örneğin, bazı Node kullanıcılarına ödüller gönderildiği bildirildi, ancak bu ödemelerin kimlere ve neden yapıldığı belirsiz. Erken dönem Node kullanıcıları, kurallar netleşmediği için hakkını kaybetmekten endişe ediyor.

Birçok kullanıcı ise her gün “claim” butonuna tıklamalarına rağmen hâlâ bakiyelerini göremediklerini söylüyor. Referans bonusları ve temel ödüllerin ne zaman dağıtılacağı büyük bir soru işareti.

İlgili: Pi Network (PI) Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

Kullanıcı arayüzüne dair başka bir sorun ise, “Transfer Edilebilir Bakiye” bölümünün gerçek değeri yansıtmaması. Bu durum, birçok Pioneer’ın sahip olduğu Pi miktarının gizlendiği ya da ertelendiği endişesine yol açtı.

Ayrıca, madencilik kayıtlarında bir hata fark edildiğinde bunu düzeltmek için bir çözüm yolu sunulmaması, altı yıllık emeklerin boşa gitme ihtimalini akıllara getiriyor. Yol haritasında bu tip anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği de açıklanmamış.

“Gerçekten Bir Blockchain miydi?” Sorusu Gündemde

Yol haritasının yapısı net olsa da kesin tarihler verilmemesi topluluğun güvenini sarsıyor. Ayrıca kaç kullanıcının geçiş sırasında olduğu ya da günlük kaç geçiş yapılabileceği konusunda da hiçbir bilgi yer almıyor.