Ethereum katman-2 ölçeklendirme çözümü Blast’ın toplam kilitli değeri (TVL) kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Ancak Blast’ın ana ağı henüz tamamen piyasaya sürülmüş değil.

27 Şubat’ta açıklamalarda bulunan Blast ekibi, katman-2 ağındaki toplam kilitli değerin 2 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Blast ayrıca şu anda 157.638 topluluk üyesinin getiri ve Blast puan kazanmaya başladığını bildirdi.

Blast’ın bu aşamada 2 milyar dolarlık TVL’ye ulaşması oldukça ilgi çekici. Zira platformun ana ağı (mainnet) henüz tam olarak piyasaya sürülmedi. Blast’ın 29 Şubat’ta ana ağını başlatacağı bildiriliyor. Blast ekibi konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

2023 yılının Kasım ayında halihazırda rekabetin yüksek olduğu Ethereum katman-2 ölçeklendirme pazarına giriş yaptı. Blast bu anlamda Paradigm ve Standard Crypto’dan 20 milyon dolar yatırım aldı.

Ancak Paradigm, Blast’ın katman-2 ağından önce bir köprü başlatma planına ve üç ay boyunca para çekme işlemlerini kısıtlama yaklaşımına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Polygon Labs’in geliştirici ilişkileri mühendisi olan Jarrod Watts da Blast’ı eleştirdi. Jarrod Watts, Blast’ın merkezileşmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve çoklu imza kurulumundaki zayıflıkların önemli bir güvenlik tehdidi olduğunu bildirdi.

Diğer birçok katman-2 ölçeklendirme çözümünün aksine Blast, stake edilen token’ler için ek getiriler sunuyor. Kullanıcılar, Ethereum’un (ETH) dışında USDT, USDC, DAI ve diğer stabilcoin’lerle getiriler elde edebilir. Bu varlıklar Blast platformuna köprülendikten sonra otomatik olarak getiri sağlayabilir.

Blast, Mayıs ayında bir airdrop gerçekleştirmeye yönelik planlarını açıkladı. Bu gelişme airdrop çiftçilerinin platforma akın etmesine ve sonucunda ağın 2 milyar dolarlık TVL’ye ulaşmasına yol açtı.

Kullanıcılar, Blast’a varlık köprüleyerek ve platforma yeni üyeler davet ederek Blast airdrop’una katılmaya hak kazanabilir. Kullanıcılar ağ aktiviteleri ve davet ettikleri üyeler karşılığında kazandıkları Blast puanları Mayıs ayında BLAST token’e dönüştürebilir.

Big Bang judging is COMPLETE.

3000+ teams started building on Blast during the competition.

We hand-picked 47 winners with help from @Izebel_eth @danrobinson @0xfoobar @_jaechung @loomdart @cl207 @caseykcaruso @santiagoroel @rewkang @will__price @Evan_ss6

Winners below👇 pic.twitter.com/bKrwZuiDA1

— Blast (@Blast_L2) February 24, 2024