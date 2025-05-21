Varlık yönetim devi Blackstone, 20 Mayıs 2025 tarihli SEC başvurusunda iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda 23.094 adet hisse bulundurduğunu açıkladı. Bu, Blackstone’un portföyünde Bitcoin’in ilk kez resmi olarak yer aldığı anlamına geliyor ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e karşı artan güvenini yansıtıyor.

Blackstone’dan Bitcoin ETF’lerine Yatırım

Bugün yapılan SEC bildirimine göre, yaklaşık 1 trilyon dolarlık fon yöneten Blackstone, Alternative Multi-Strategy Fund üzerinden iShares Bitcoin Trust ETF’ye yatırım yaptı. IBIT ETF, Bitcoin’in fiyat performansını bire bir yansıtan ve BlackRock tarafından yönetilen bir fon. 19 Mayıs 2025 itibarıyla IBIT’in net varlık değeri 59,75 dolar, toplam varlıkları ise yaklaşık 66,6 milyar dolar seviyesinde; fonun elinde 636.120,5 BTC bulunuyor.

Blackstone, ETF aracılığıyla Bitcoin’e dolaylı maruz kalmayı tercih ederek, doğrudan Bitcoin saklama ve düzenleme risklerinden kaçınmış oluyor.

Kurumsal Bitcoin Benimsemesi Artıyor

Blackstone’un bu hamlesi, dijital varlıkların ana akım finans portföylerine entegre edilmesinde yeni bir adım olarak görülüyor. Büyük kurumlar, BlackRock’un IBIT’i gibi ETF’leri düzenlenmiş ve erişimi kolay bir araç olarak kullanarak kripto piyasasına giriş yapıyor.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan MicroStrategy de benzer şekilde şirketler ve kamu fonlarına bu alanda köprü görevi görüyor.

Kurumsal ilgi, 2024 yılında SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini (Grayscale Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF, ProShares Bitcoin ETF gibi) onaylamasıyla ciddi biçimde artmıştı. Blackstone gibi büyük finans kuruluşlarının kripto yatırımlarına katılması, piyasada hem istikrarı hem de yasal meşruiyeti güçlendiriyor.